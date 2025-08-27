Trưa 27/8, lực lượng chức năng phường Tân Thành phối hợp cùng Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an TPHCM có mặt xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc xe đầu kéo rơi 2 cuộn thép nặng hàng chục tấn xuống đường tại vòng ngã 5 Hắc Dịch (TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Ngọc Hương

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h10 cùng ngày, xe đầu kéo BKS 72H-003.XX kéo theo rơ-moóc 72R-021.XX do một nam tài xế điều khiển, chở 4 cuộn thép nặng hàng chục tấn lưu thông trên đường Hắc Dịch - Tóc Tiên.

Khi vào cua tại vòng xoay ngã 5 Hắc Dịch, 2 trong số 4 cuộn thép bất ngờ lăn khỏi thùng xe, rơi xuống đường.

Tại hiện trường, hai cuộn thép nằm cách nhau khoảng 5m, trong đó một cuộn bị bung ra. May mắn, vụ việc không gây thương vong.

Một trong số 2 cuộn thép rơi xuống đường bị bung ra. Ảnh: Ngọc Hương

Chị Ngọc Hương, người dân chứng kiến tại hiện trường, cho biết thời điểm xảy ra sự cố, khu vực có ít phương tiện qua lại nên tránh được hậu quả nghiêm trọng.

Đáng chú ý, trước đó ngày 22/8, cũng tại vị trí này, một xe đầu kéo chở 3 cuộn thép thì làm rơi 2 cuộn xuống đường. Một trong số đó lăn vào phía cửa hàng điện máy, đè bẹp xe máy của người dân dựng trước cửa.