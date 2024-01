Chiều ngày 23/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Công an TP Dĩ An tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc nhiều cuộn thép rơi từ xe đầu kéo xuống đường.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: T.T

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h chiều nay trên đường ĐT743A, đoạn gần ngã 3 Tân Vạn (phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe đầu kéo chở theo 3 cuộn thép nặng hàng chục tấn lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng về ngã 3 Tân Vạn. Khi đến khu vực này, tài xế thắng xe gấp để tránh một xe máy rẽ trái đột ngột.

Tiếp đó, 3 cuộn thép trên xe đầu kéo rơi xuống đường, trong đó 1 cuộn đã đè bẹp xe máy chở hai nam thanh niên. Trước khi rơi xuống đường cuộn thép còn đè móp méo một phần cabin xe đầu kéo.

May mắn thời điểm này 2 người trên xe máy kịp nhảy ra ngoài nên thoát nạn.

Xe máy bị cuộn thép đè bẹp - Ảnh: T.T

Vụ việc khiến giao thông qua lại khu vực này bị ùn ứ kéo dài, lực lượng chức năng sau đó phải tổ chức điều tiết, phân luồng phương tiện.

Trước đây trên trục đường này từng xảy ra nhiều vụ cuộn sắt rơi từ xe đầu kéo xuống đường khiến người đi đường hú vía.