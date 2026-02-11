Video giới thiệu sơ lược về dịch vụ “du lịch nhẹ nhàng” ở Trung Quốc. Ảnh: CCTV 13

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, ngành đường sắt của nước này từ giữa năm ngoái đã cho triển khai thí điểm dịch vụ “Du lịch nhẹ nhàng” tại 19 ga tàu, bao gồm một số ga ở những thành phố đông dân như Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu.

Đến giữa tháng trước, chương trình trên đã triển khai quy mô lớn tại 111 ga tàu ở một loạt tỉnh thành của Trung Quốc. Về cơ bản, dịch vụ này được ứng dụng tại tất cả những nhà ga nằm ở thủ phủ của các tỉnh và khu tự trị cũng như tại những thành phố lớn trực thuộc trung ương “nhằm giúp các hành khách có thể trải nghiệm sự tiện lợi từ dịch vụ Du lịch nhẹ nhàng”.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc các hành khách không mang theo bất kỳ hành lý nào trong suốt hành trình. Thay vào đó, hành khách giao việc vận chuyển hành lý cho những dịch vụ chuyên phục vụ riêng hoạt động đi lại.

Hành khách cân hành lý trước khi giao cho nhân viên đường sắt. Ảnh: CCTV 13

Với những hành khách chọn dịch vụ “Từ cửa nhà đến nhà ga”, các nhân viên đường sắt sẽ nhận hành lý của hành khách tại địa điểm và thời gian được thỏa thuận từ trước, xác minh danh tính hành khách, cân trọng lượng hành lý và chuyển đi.

Khi hành lý đến nhà ga, hành khách có 2 lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là yêu cầu giao hành lý tại sân ga, trong đó nhân viên mang hành lý đến chờ sẵn ở sân ga trước giờ tàu xuất phát ít nhất 10 phút để giao trực tiếp cho hành khách. Lựa chọn thứ hai là hành khách có thể chọn gửi hành lý tạm thời ở tủ khóa được lắp đặt ở nhà ga. Nhân viên dịch vụ sẽ hoàn tất việc cho hành lý vào tủ khóa trước giờ xuất phát ít nhất 30 phút và gửi mã lấy hành lý cho hành khách. Với đoạn mã trên, hành khách có thể lấy hành lý bất cứ lúc nào tại tủ.

Nhân viên đường sắt cho hành lý vào tủ khóa. Ảnh: CCTV 13

Đối với những hành khách chọn dịch vụ “Từ nhà ga đến cửa nhà”, những người này cũng có 2 lựa chọn. Nếu nhận lại hành lý tại sân ga, thì nhân viên dịch vụ sẽ liên hệ với hành khách khoảng 10 phút trước khi tàu đến nhà ga. Khi đến nơi, hành khách sẽ xác nhận thông tin cá nhân và nhận lại hành lý tại nhà ga.

Với những người chọn nhận hành lý tại nhà, phía đường sắt Trung Quốc sẽ cung cấp cho họ một đoạn mã theo dõi. Nhân viên dịch vụ sẽ lấy hành lý trong vòng 30 phút và giao đến địa chỉ được hành khách cung cấp. Khi hành lý đến nơi, hành khách phải sử dụng đoạn mã theo dõi để hoàn tất việc bàn giao hành lý.

Nhân viên đường sắt bàn giao hành lý tại nhà cho hành khách. Ảnh: CCTV 13

Tất nhiên, ngành đường sắt Trung Quốc cũng đặt ra một số quy định về hành lý ký gửi theo dịch vụ “Du lịch nhẹ nhàng”. Chẳng hạn, trọng lượng hành lý của trẻ em tối đa 10kg, hành lý của khách thông thường là 20kg và 35kg đối với một số trường hợp đặc biệt. Đồng thời, tất cả hành lý ký gửi với dịch vụ này cần tuân thủ các yêu cầu an toàn do nhà chức trách Trung Quốc đề ra. Ví dụ, những mặt hàng dễ cháy, nổ hoặc nguy hiểm sẽ bị nghiêm cấm vận chuyển.

Theo CCTV, để phổ biến dịch vụ “Du lịch nhẹ nhàng” cho các hành khách, ngành đường sắt Trung Quốc đã bố trí nhiều nhân viên ở nhà ga để hướng dẫn hành khách thủ tục đăng ký dịch vụ thông qua các ứng dụng Đường sắt 12306 hoặc WeChat cũng như cách thức thanh toán phí dịch vụ trực tuyến.