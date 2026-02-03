Theo Tân Hoa Xã, đợt xuân vận năm 2026 của Trung Quốc đã chính thức bắt đầu từ 0h này 2/2, kéo dài trong 40 ngày và dự kiến sẽ lập kỷ lục về lưu lượng di chuyển là 9,5 tỷ lượt người.

Trong bối cảnh kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay kéo dài, nhu cầu về quê thăm người thân và đi du lịch của người dân Trung Quốc đã tăng mạnh. Dữ liệu từ nền tảng dịch vụ du lịch Qunar cho thấy, kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày đang thúc đẩy nhiều kế hoạch du xuân.

Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc (NDRC), đường bộ vẫn là phương thức di chuyển chủ đạo trong dịp xuân vận, chiếm khoảng 80% tổng lượng chuyến đi, phản ánh vai trò trung tâm của ô tô cá nhân, xe khách đường dài và các tuyến giao thông nội địa trong việc phục vụ nhu cầu đi lại dịp lễ.

Ảnh: Xinhua

Ảnh: Xinhua

Trong khi đó, ngành đường sắt Trung Quốc được ước tính sẽ phục vụ khoảng 540 triệu lượt hành khách, trong khi hàng không dân dụng dự kiến ghi nhận 95 triệu lượt. Giới quan sát nhận định, cả quy mô tổng thể lẫn lưu lượng cao điểm theo ngày của vận tải đường sắt và hàng không đều có khả năng đạt mức cao nhất từ trước đến nay, phản ánh nhu cầu di chuyển tăng mạnh dịp Tết Nguyên đán và sự phục hồi của các hoạt động kinh tế - xã hội.

"Tính từ khi mở bán vé từ ngày 19/1 - 1/2, hệ thống đường sắt toàn quốc đã bán ra tổng cộng 64,61 triệu vé tàu", báo cáo ngày 2/2 của Tập đoàn Đường sắt quốc gia Trung Quốc cho biết.

Ảnh: Xinhua

Ảnh: Xinhua

Về ngành hàng không, các sân bay ở Trung Quốc dự kiến vận chuyển 2,38 triệu hành khách mỗi ngày, số chuyến bay khai thác đạt khoảng 19.400 chuyến. Những điểm đến có nhu cầu cao trong dịp xuân vận như Sydney, Singapore, Seoul và Bangkok cũng sẽ được tăng chuyến.

Nhằm đảm bảo trải nghiệm di chuyển thuận tiện trong dịp lễ quan trọng nhất trong năm, các cơ quan quản lý giao thông Trung Quốc đã triển khai hàng loạt biện pháp tăng cường an ninh, tối ưu hóa phân bổ năng lực vận tải, tăng cường dịch vụ tại các nhà ga và sân bay, ứng dụng công nghệ số để điều phối linh hoạt lưu lượng hành khách.