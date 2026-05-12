Hệ thống lặn tự hành (AUV) mới được mô tả như một "trinh sát viên" dưới đáy biển, có khả năng tuần tra tầm xa và thực hiện các nhiệm vụ vô hiệu hóa thủy lôi (mìn hải quân) mà không cần sự can thiệp trực tiếp từ con người.

Đây là một trong những khí tài nổi bật nhất tại Triển lãm Công nghiệp Công nghệ Quốc phòng Thành Đô 2026, minh chứng cho bước tiến của Bắc Kinh trong lĩnh vực tác chiến không người lái.

Dàn chó robot trưng bày tại Triển lãm quốc phòng Thành Đô 2026. Ảnh: CCTV

Điểm nhấn của triển lãm là các thiết bị lặn tự hành có thể phóng trực tiếp từ ống phóng ngư lôi kích thước 260 mm và 533 mm của tàu ngầm. Thiết kế này cho phép tàu ngầm triển khai thiết bị khi đang lặn sâu, đảm bảo tính bí mật tuyệt đối.

Theo các nhà phát triển, dòng AUV này phục vụ mục đích khảo sát đại dương độ chính xác cao, lập bản đồ đáy biển và trinh sát quân sự. Phiên bản lớn nhất có khả năng hoạt động ở độ sâu lên tới 3.000m, cho thấy mức độ đầu tư mạnh mẽ của Trung Quốc vào công nghệ AI dưới nước.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết thiết bị được thiết kế theo dạng mô-đun linh hoạt. Tùy vào nhiệm vụ, kỹ thuật viên có thể lắp đặt thêm các bộ pin dự phòng để kéo dài thời gian hoạt động hoặc tích hợp các cảm biến hiện đại để phát hiện và vô hiệu hóa các mối đe dọa như thủy lôi.

Bên cạnh khí tài dưới nước, quân đội Trung Quốc cũng gây chú ý khi trình diễn dàn robot chó và "robot sói". Những cỗ máy này có khả năng di chuyển linh hoạt trên các địa hình hiểm trở, đóng vai trò như một bệ phóng vũ khí di động ổn định, có khả năng chống lại lực giật khi khai hỏa và chịu được tác động từ các vụ nổ.

Lĩnh vực hậu cần cũng ghi nhận sự góp mặt của các dòng UAV vận tải hạng nặng, bao gồm HH-200 (xe tải trên không) - mẫu máy bay cánh cố định của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC), có khả năng chở 1,5 tấn hàng hóa trên quãng đường dài với chi phí vận hành thấp; UAV đa động cơ hạng nặng, có tải trọng 500 kg, chuyên dùng để thả hàng tiếp tế cho các tiền đồn biên giới hoặc khu vực chịu thiên tai.

Trước sự lên ngôi của flycam và UAV tự sát trên chiến trường, triển lãm cũng dành không gian lớn cho các hệ thống phản chế. Một nền tảng chống bầy đàn UAV với phạm vi phát hiện hơn 9 km đã được giới thiệu, kết hợp giữa radar, cảm biến quang điện tử và điện từ để theo dõi mục tiêu.

Ngoài ra, các thiết bị tác chiến điện tử cầm tay như súng phá sóng và ba lô áp chế cũng xuất hiện. Thay vì tiêu diệt vật lý bằng đạn dược, các hệ thống này sử dụng biện pháp "mềm" để gây nhiễu, chiếm quyền điều khiển và ép UAV đối phương phải hạ cánh xuống địa điểm định sẵn.

(Theo Interesting Engineering)