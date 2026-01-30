Theo Tân Hoa Xã, nhóm tội phạm này đã bị xử tử vào thứ Năm (30/1/2026) sau khi Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc bác đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án tử hình tuyên vào tháng 9 năm ngoái. Các tội danh bao gồm giết người, giam giữ người trái pháp luật và lừa đảo.

Đế chế tội phạm "Biệt thự Ngọa Hổ"

Gia tộc họ Minh, đứng đầu là Minh Xuechang, được coi là một trong "tứ đại gia tộc" thao túng vùng Kokang ở miền Bắc Myanmar. Tổ chức này điều hành hàng trăm khu phức hợp chuyên về lừa đảo qua mạng, mại dâm và sản xuất ma túy.

Thành trì của chúng là khu "Biệt thự Ngọa Hổ" (Crouching Tiger Villa) tại Laukkaing, thủ phủ vùng Kokang. Tại thời điểm đỉnh cao, băng đảng này sử dụng tới 10.000 người lao động, nhiều người trong số đó là nạn nhân buôn người, để thực hiện các kịch bản lừa đảo trực tuyến tinh vi nhắm vào người lạ khắp thế giới.

Một tòa án Trung Quốc kết án tử hình 11 kẻ điều hành đế chế tội phạm tại Myanmar ngày 29/9/2025. Ảnh: Cổng Thông tin Tòa án Nhân dân Trung Quốc

Những kẻ cầm đầu bị xử tử bao gồm Minh Guoping - con trai của ông trùm, cùng cháu gái Minh Zhenzhen. Trước đó, ông trùm Minh Xuechang đã tự sát khi bị bắt giam vào cuối năm 2023.

Cáo trạng cho thấy gia tộc họ Minh đã cấu kết với Wu Hongming, thủ lĩnh một băng đảng khác cũng bị xử tử đợt này, để thực hiện các hành vi tàn độc nhằm quản lý "trại nô lệ". Chúng sẵn sàng giết hại, làm bị thương và giam giữ trái phép những người lao động tìm cách bỏ trốn hoặc không đạt chỉ tiêu.

Đỉnh điểm là vụ việc vào tháng 10/2023, các thành viên băng đảng đã nổ súng vào đám đông tại một khu lừa đảo, khiến 4 người thiệt mạng. CCTV cho biết vụ nổ súng xảy ra khi chúng đang di chuyển các nạn nhân dưới sự canh gác vũ trang để tránh một cuộc đột kích của cảnh sát. Tổng cộng, các hành động của băng đảng này đã trực tiếp dẫn đến cái chết của 14 công dân Trung Quốc.

Chiến dịch "nhổ tận gốc" của Bắc Kinh

Vụ xử tử là kết quả của chiến dịch truy quét mạnh tay được Bắc Kinh phát động từ năm 2023, sau nhiều năm nhận được đơn thư tố cáo từ gia đình các nạn nhân và áp lực dư luận quốc tế. Vào tháng 11/2023, Trung Quốc đã phát lệnh truy nã đỏ với các thành viên gia tộc họ Minh, treo thưởng từ 14.000 đến 70.000 USD cho việc bắt giữ.

Theo Viện Hòa bình Mỹ (USIP), các băng nhóm lừa đảo tại Đông Nam Á mỗi năm chiếm đoạt hơn 43 tỷ USD. Tại Myanmar, các khu phức hợp này tồn tại nhờ sự bảo kê của các nhóm vũ trang và tình trạng vô pháp luật ở vùng biên giới, vốn trở nên trầm trọng hơn do cuộc nội chiến kéo dài.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục tăng cường nỗ lực để "diệt trừ vấn nạn cờ bạc và lừa đảo" xuyên biên giới.

(Theo CNN)