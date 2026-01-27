Ủy ban Châu Âu (EC), hôm 26/1, thông báo sẽ xem xét liệu X có thực hiện đúng các quy trình đánh giá và giảm thiểu rủi ro khi triển khai Grok tại thị trường này hay không. Vụ bê bối nổ ra cuối năm ngoái khi chatbot này liên tục tạo ra hàng loạt hình ảnh phụ nữ và trẻ em bị “lột đồ” theo yêu cầu người dùng.

Grok gây làn sóng phẫn nộ trên toàn cầu sau khi tạo ảnh khiêu dâm của phụ nữ, trẻ em. Ảnh: Du Lam

Sau phản ứng dữ dội từ cộng đồng quốc tế, X ban đầu chỉ giới hạn công cụ này cho người dùng trả phí nhưng sau đó buộc phải chặn hoàn toàn khả năng tạo ảnh người thật trong trang phục hở hang.

Bà Henna Virkkunen, quan chức cấp cao của Ủy ban Châu Âu về công nghệ, an ninh và dân chủ, tuyên bố: "Deepfake khiêu dâm về phụ nữ và trẻ em là một hình thức hạ nhục bạo lực không thể chấp nhận được. Cuộc điều tra sẽ xác định xem X có tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hay coi quyền của công dân châu Âu, bao gồm phụ nữ và trẻ em, là thiệt hại ngoài ý muốn".

Phản hồi trước thông tin này, đại diện X dẫn lại tuyên bố ngày 14/1, khẳng định công ty luôn hành động để gỡ bỏ các nội dung vi phạm nghiêm trọng như lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM) và hình ảnh khỏa thân không đồng thuận, đồng thời báo cáo các tài khoản vi phạm cho cơ quan thực thi pháp luật.

Tuy nhiên, một quan chức EC ẩn danh cho biết dù X đã có động thái khắc phục, vấn đề cốt lõi là công ty đã không đánh giá rủi ro đầy đủ trước khi tung sản phẩm ra thị trường.

Cuộc điều tra được tiến hành theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của EU. Dù chưa có lộ trình cụ thể, các quan chức EU khẳng định họ có "khá nhiều công cụ trong tay", trong đó có khả năng phạt tiền nặng. "Điều chúng tôi hướng tới là thay đổi hành vi của nền tảng này", vị quan chức nhấn mạnh.

Trước đó vào tháng 12/2025, EU đã phạt X khoảng 140 triệu USD vì thiết kế gây nhầm lẫn của dấu tích xanh xác minh. Elon Musk khi đó đã gọi án phạt này là "điên rồ" và hiện công ty vẫn chưa nộp phạt.

Rắc rối pháp lý của Grok không chỉ giới hạn tại châu Âu. Đầu tháng này, Tổng chưởng lý California Rob Bonta cũng thông báo điều tra về việc phát tán nội dung khiêu dâm không đồng thuận do Grok tạo ra. Hiện tại, chatbot này vẫn bị cấm ở Indonesia và Malaysia, trong khi cơ quan quản lý Ofcom của Anh cũng đã mở cuộc điều tra chính thức.

(Theo CNN)