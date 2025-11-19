Ông S. (tên viết tắt), một người đàn ông Nhật Bản (66 tuổi) đã về hưu, bất ngờ trúng giải độc đắc xổ số trị giá 600 triệu yên (khoảng 102 tỷ đồng), trang Ctwant đưa tin.

Trước khi trúng số, ông S. và vợ là bà T. (cùng 66 tuổi) sống tiết kiệm với tổng lương hưu hàng tháng khoảng 300.000 yên (khoảng 51 triệu đồng). Số tiền tiết kiệm của họ khi đó là 57 triệu yên (gần 9,7 tỷ đồng).

Một ngày, khi đang đọc báo, ông S. biết tin mình trúng xổ số 600 triệu yên. Tuy nhiên, ông chọn giữ bí mật hoàn toàn với gia đình. Ông chỉ nói với vợ rằng mình "vô tình kiếm được 5 triệu yên" (khoảng 850 triệu đồng) và lấy đó làm lý do để sửa sang nhà cửa.

Người đàn ông trúng số nhưng không nói cho vợ biết. Ảnh: Ctwant

Ông S. bắt đầu một "cuộc sống xa hoa bí mật": mua xe hơi sang trọng, đặt phòng tại các khách sạn cao cấp, và đi du lịch khắp đất nước. Trong vòng nửa năm, ông đã chi tiêu 18 triệu yên (hơn 3 tỷ đồng).

Để che giấu sự thật, ông phải sống trong cảnh "hai mặt": đỗ xe sang xa nhà. Khi ở nhà hoặc giao tiếp với người quen, ông vẫn mặc quần áo cũ, rẻ tiền để giữ vẻ ngoài nghèo khó.

Tuy nhiên, sự cô đơn và cảm giác tội lỗi dần xâm chiếm. Ông nhớ lại người cha quá cố của mình từng đau khổ vì chuyện tiền bạc, và sự đối lập với chính cuộc sống hiện tại khiến ông bị dằn vặt.

Ông S. bắt đầu mất ngủ, tinh thần kiệt quệ, thậm chí cả ngày chỉ mặc đồ ngủ trong nhà, không muốn làm bất cứ điều gì. Cuộc sống bí mật khiến ông kiệt sức.

Trong nỗ lực giải tỏa tâm lý, ông S. từng tính đến việc quyên góp một phần tiền thưởng nhưng lại sợ bị vợ truy hỏi nguồn gốc. Cuối cùng, ông đã tìm đến một chuyên gia tài chính để tham vấn.

Theo lời khuyên, ông S. đã dùng toàn bộ số tiền thưởng còn lại để mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, chỉ định vợ và con cái là người thụ hưởng. Ông S. cảm thán: "Số tiền này không mang lại hạnh phúc thực sự".

Các chuyên gia cảnh báo rằng tài sản khổng lồ đột ngột có thể gây ra "hội chứng giàu có đột ngột" (Sudden Wealth Syndrome), khiến người trúng số phải đối mặt với lo lắng tâm lý, sụp đổ giá trị và thay đổi mối quan hệ.

Trường hợp của ông S. là lời nhắc nhở rằng bên cạnh sự hân hoan "giàu lên chỉ sau một đêm", người trúng số phải đối diện với trách nhiệm và áp lực tâm lý không hề nhỏ.