Đầu tháng 11, tại khu chung cư ở Thiệu Hưng (Chiết Giang, Trung Quốc) một sự việc xảy ra khiến cư dân hoảng loạn, nhiều người vội bỏ chạy.

Buổi tối, nhiều cư dân đang tản bộ và trò chuyện dưới sảnh, bỗng giật mình bởi những tiếng động lớn. Dao, chổi và dụng cụ vệ sinh từ tầng 14 rơi xuống, mọi người hoảng sợ bỏ chạy và vội gọi cảnh sát.

3 con dao và đồ dùng vệ sinh bị ném từ tầng 14 chung cư xuống đất. Ảnh: QQ

Cảnh sát xác định thủ phạm là Tiểu Trần. Do tranh cãi với mẹ nên Tiểu Trần đã mất kiểm soát, ném 3 chiếc dao và dụng cụ vệ sinh gồm chổi, hót rác ra ngoài cửa sổ. Tiểu Trần hiện bị tạm giam vì tội ném vật từ trên cao, mức phạt tối đa có thể lên đến 1 năm tù.

Hành vi ném vật từ trên cao không chỉ là hành vi thiếu ý thức mà đã được quy định trong Bộ luật Hình sự Trung Quốc 2021. Những trường hợp nghiêm trọng gồm: ném nhiều lần, ném vật nguy hiểm xảy ra tại nơi đông người hoặc gây nguy hiểm/hoảng loạn. Vụ của Tiểu Trần hội đủ các yếu tố này. Dù không gây thương tích, hành vi đã đe dọa an toàn công cộng.

Tiểu Trần tại cơ quan điều tra. Ảnh: QQ

"Chỉ vì cãi nhau, Tiểu Trần đã biến cảm xúc cá nhân thành rủi ro cho cộng đồng. Pháp luật không chấp nhận 'mất bình tĩnh' là lý do giảm tội. Cửa sổ không phải lối xả giận, đó là ranh giới pháp lý", cộng đồng mạng bình luận.

Ngoài án hình sự, người ném vật còn có thể phải bồi thường theo Điều 1254 Bộ luật Dân sự Trung Quốc.

Một hành động bộc phát không chỉ khiến bản thân Tiểu Trần đối mặt án tù, mà còn khiến cư dân hoang mang. Pháp luật nhắc nhở: nên giữ tay mình, để mọi người yên tâm sống an toàn, thông tin từ QQ.