BẮC IRELAND - 3 năm sau khi trúng số giải độc đắc 5 triệu USD (gần 130 tỷ đồng) vào tháng 12/2023, tài xế giao hàng vẫn tiếp tục công việc của mình vì yêu thích nghề nghiệp và những người đồng nghiệp.

Nam tài xế giao hàng Jonny Johnston trúng giải độc đắc 5 triệu USD (gần 130 tỷ đồng). Ảnh: PA Wire

Trúng số độc đắc gần 130 tỷ đồng

Jonny Johnston (hiện 45 tuổi) sống tại hạt Fermanagh, Bắc Ireland, bất ngờ trúng giải độc đắc trị giá 5 triệu USD (gần 130 tỷ đồng) trong kỳ quay xổ số ngày 16/12/2023.

Thời điểm đó, Johnston đang làm tài xế giao hàng cho hệ thống siêu thị Tesco.

Trở về nhà sau buổi tối đi chơi Giáng sinh với các đồng nghiệp, anh nhận được email từ Xổ số Quốc gia thông báo có "tin tốt về tấm vé của anh ấy". Tuy nhiên, anh chưa kiểm tra và đi ngủ luôn. Sáng hôm sau, bạn gái của anh - chị Christina, kiểm tra thì phát hiện anh trúng giải độc đắc.

Khi nhìn thấy khoản tiền thưởng, Johnston không khỏi bất ngờ. Anh kể rằng mình ngồi bên mép giường, nhìn chằm chằm vào những con số trên màn hình và cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Sau tiếng hò reo vui sướng, cặp đôi ăn mừng chiến thắng giải lớn một cách khiêm tốn bằng một cốc cà phê. Cả hai sau đó liên hệ với đơn vị quản lý xổ số để xác nhận kết quả.

Johnston đã chơi xổ số hơn 20 năm và thường chọn những con số quen thuộc của mình. Tuy nhiên, lần này, anh sử dụng dãy số ngẫu nhiên do hệ thống cung cấp.

Nam tài xế giao hàng Jonny Johnston vẫn tiếp tục công việc sau khi trúng số. Ảnh: Sunday Life

Không bỏ nghề giao hàng

Sau khi trúng số, cuộc sống của Johnston có một số thay đổi, nhưng anh vẫn giữ thói quen làm việc. Theo The Scottish Sun, anh và người yêu lâu năm Christina sau đó đã kết hôn.

Có khoản tiền lớn nhưng anh vẫn sử dụng chiếc ô tô cũ và đã mua thêm 5 chiếc máy kéo.

Anh cho biết, năm đó, khoản tiền may mắn đến đúng dịp Giáng sinh, tạo điều kiện cho anh chuẩn bị những món quà đặc biệt cho người thân, trong đó có túi xách hàng hiệu và đôi bốt da trị giá 450 bảng Anh (15 triệu đồng).

Tuy nhiên, khoản tiền thưởng lớn không khiến Johnston từ bỏ công việc giao hàng. Sau hôm trúng số, thay vì xin nghỉ ngay lập tức, Johnston vẫn đi giao hàng như bình thường.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2026, anh cho biết vẫn làm công việc này mỗi tuần 1 ngày sau 3 năm trúng số. Johnston giải thích rằng mình yêu thích công việc và quý những người đồng nghiệp đã gắn bó trong thời gian dài, theo Itv news.

"Tôi thích công việc, thích những người mình làm cùng. Thật thú vị khi triệu phú đi giao hàng cho bạn", Johnston chia sẻ.

Jonny Johnston trong buổi chia sẻ trên truyền hình năm 2026. Ảnh: Itv news

Theo anh, khoản tiền thưởng không làm thay đổi con người mình. Vì vậy, anh không thấy lý do phải từ bỏ những điều vốn mang lại niềm vui trong cuộc sống.

Hiện tại, ngoài công việc tại siêu thị, Johnston còn tham gia hỗ trợ các hoạt động tại câu lạc bộ quyền anh Monkstown Boxing Club. Anh cho biết bản thân cảm thấy vui khi có thể đóng góp công sức cho cộng đồng.

Tuy nhiên, việc bất ngờ trở nên giàu có cũng mang đến cho Johnston những trải nghiệm mới. Anh chia sẻ đã học được cách cảnh giác hơn, đặc biệt với những người chủ động tìm đến nhờ giúp đỡ sau khi biết anh trúng số.