Một vé số của chương trình Gifts of Green Maryland Lottery. Ảnh: Xổ số Maryland

Một cặp vợ chồng ở Dundalk, bang Maryland (Mỹ), đã trúng giải thưởng xổ số trị giá 500.000 USD (hơn 13 tỷ đồng) từ một vé cào.

Theo thông tin từ xổ số Maryland, cặp đôi giấu tên đã nhận giải thưởng cao nhất của trò chơi vé cào Gifts of Green vào ngày 15/7.

Hai vợ chồng hiện cùng làm việc tại một trường đại học ở Maryland và đang đến gần tuổi nghỉ hưu. Họ cho biết đã có thời gian dài cùng nhau chơi các trò xổ số cào.

"Chúng tôi chơi vì yêu thích. Đây là điều chúng tôi có thể cùng nhau tận hưởng. Trước đây, chúng tôi từng trúng 500 USD và đã rất vui", người vợ chia sẻ.

Trước lần trúng thưởng này, người chồng đã dành thời gian tìm hiểu về trò chơi. Ông cho biết thường kiểm tra danh sách các giải thưởng lớn còn lại trên trang web của xổ số Maryland và nhận thấy trò Gifts of Green vẫn còn một số giải thưởng cao chưa có người nhận.

Khi vợ đi mua sắm, ông nhờ bà mua 2 tấm vé của trò chơi này, theo People.

Sau khi về nhà và sắp xếp đồ đạc, hai vợ chồng cùng ngồi cào vé. Chỉ sau vài phút, họ nhận ra tấm vé của mình mang về giải thưởng 500.000 USD.

"Tôi nhìn đi nhìn lại giữa ký hiệu đô la, con số 500.000 USD bên dưới và phần hướng dẫn của trò chơi. Tôi không thể tin vào những gì mình đang thấy", người vợ kể lại.

Người chồng cho biết, ông nhận ra điều bất thường khi nhìn thấy biểu cảm của vợ. "Khi nhìn vào mắt cô ấy và nghe giọng cô ấy run lên, tôi biết đó là một bất ngờ rất lớn", ông nói.

Về kế hoạch sử dụng số tiền trúng thưởng, cặp vợ chồng cho biết họ dự định mua một chiếc xe mới và sử dụng số tiền này để có sự chuẩn bị cho việc nghỉ hưu.

"Chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu xem cuộc sống khi nghỉ hưu sẽ như thế nào. Khoản tiền này giúp giảm đi rất nhiều lo lắng", người vợ nói.