Chàng trai 19 tuổi trúng số nhưng bị gia đình đòi nửa tiền. Ảnh minh họa: The Lott

Đầu năm 2026, chàng trai giấu tên 19 tuổi sống tại Anh đã trúng số độc đắc 4 triệu bảng Anh (hơn 140 tỷ đồng). Anh đã đầu tư phần lớn số tiền thưởng và dự định dành một khoản để tặng bố mẹ U50 như một lời cảm ơn.

Chỉ 1 tuần sau khi biết mình đã trở thành triệu phú, anh đã báo tin cho bố mẹ mình. Ban đầu, cả gia đình đều vô cùng phấn khởi. Nhưng không lâu sau, mọi việc chuyển hướng khi bố mẹ bắt đầu bàn đến việc nghỉ hưu, đi du lịch, mua thuyền, đổi xe mới và chu du khắp thế giới.

"Bố mẹ rất hào hứng và tôi cũng vậy. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Nhưng sau đó, bố mẹ bắt đầu nói như đấy chính là tiền của họ vậy. Tôi hỏi bố mẹ mong muốn nhận bao nhiêu thì họ trả lời rất dứt khoát là một nửa số tiền trúng thưởng", anh chia sẻ.

Anh không đồng ý và đề nghị tặng bố mẹ 750.000 bảng Anh (26,2 tỷ đồng). Tuy nhiên, bố mẹ anh từ chối. Họ cho rằng con trai là người ích kỷ.

"Tôi nghĩ đó là một khoản tiền rất hào phóng để cảm ơn bố mẹ sau tất cả những gì họ đã làm vì tôi. Nhưng bố mẹ từ chối. Họ tức giận, nhất quyết giữ nguyên mong muốn chia một nửa số tiền thưởng", anh chia sẻ.

Gia đình anh trở nên mâu thuẫn, tranh cãi qua lại suốt thời gian dài.

Mới đây, anh chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến. Không ít người cho rằng người trúng xổ số không nên tiết lộ khoản tiền mình sở hữu, ngay cả với những người thân thiết nhất, theo MSN.

Chàng trai cũng thừa nhận việc thông báo cho gia đình là do quá phấn khích sau khi trúng giải. "Tôi còn trẻ và rất vui khi biết mình trúng số. Tôi chỉ nghĩ việc chia sẻ tin này với bố mẹ là điều tích cực", anh cho biết.

Nhiều người cũng cho rằng việc anh sẵn sàng tặng bố mẹ 750.000 bảng Anh (26,2 tỷ đồng) là một hành động rất hào phóng. Một số người khác khuyên chàng trai nên tìm đến chuyên gia quản lý tài chính để xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền hợp lý.

"Là cha mẹ, điều khiến tôi hạnh phúc nhất nếu trúng xổ số sẽ là giúp con mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu con tôi là người trúng giải, tôi sẽ không mong nhận bất kỳ khoản tiền nào. Nếu con chủ động tặng tôi 750.000 bảng Anh, tôi sẽ vô cùng xúc động và biết ơn"; "Nếu con tôi đề nghị tặng số tiền lớn như vậy, có lẽ tôi còn từ chối vì cảm thấy quá nhiều. Điều quan trọng nhất là con có thể dùng khoản tiền đó để xây dựng tương lai của chính mình"... là những bình luận người dùng mạng để lại.