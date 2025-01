Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP trao quyết định bổ nhiệm đối với Trung tá Nguyễn Kim Trung (SN 1984, quê quán TP Hội An, Quảng Nam), Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế TP Đà Nẵng giữ chức Phó Giám đốc Công an TP.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh chúc mừng Trung tá Nguyễn Kim Trung trên cương vị mới. Ông đánh giá cao năng lực, phẩm chất và những đóng góp xuất sắc của Trung tá Nguyễn Kim Trung trong thời gian qua.

Thừa ủy quyền, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên trao quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an và Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh tặng hoa chúc mừng cho Trung tá Nguyễn Kim Trung. Ảnh: C.A

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đánh giá, Trung tá Nguyễn Kim Trung là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tư duy sáng tạo và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mọi cương vị công tác.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên yêu cầu, tân Phó Giám đốc Công an TP phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, phẩm chất năng lực, kinh nghiệm công tác, khẩn trương tiếp nhận, bàn giao công việc.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Kim Trung hứa sẽ tiếp tục học hỏi, rèn luyện và nỗ lực cống hiến để đáp lại kỳ vọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an TP ngày càng vững mạnh.