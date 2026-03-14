Tối 13/3 tại Nhà hát Hồ Gươm, live concert Mùa chim én bay của Trung tá - NSƯT Vũ Thắng Lợi như một hành trình ký ức - nơi mùa xuân của đất nước, mùa xuân của hòa bình và mùa xuân trong tâm hồn con người được kể lại bằng âm nhạc. Sân khấu được đạo diễn Cao Trung Hiếu tối giản nhưng đậm chất lính.

Chương trình mở màn bằng bản Overture - Mùa xuân gọi (Trần Tiến). Giọng hát của Vũ Thắng Lợi dẫn dắt khán giả bước vào một không gian âm nhạc đậm chất hoài niệm. Giọng tenor không quá phô trương kỹ thuật mà nam ca sĩ chọn cách kể chuyện mềm mại, cảm xúc như lời gọi mùa xuân từ ký ức.

Ngay sau đó, ca khúc Em nghĩ gì khi mùa xuân đến (Trần Hoàn) được thể hiện với sắc thái trữ tình, sâu lắng. Ở ca khúc này, Vũ Thắng Lợi giữ cách hát chậm rãi, nhấn nhá từng câu chữ khiến người nghe cảm nhận rõ sự suy tư về mùa xuân - không chỉ là mùa của thiên nhiên mà còn là mùa của hy vọng, của những khởi đầu mới.

Một điểm đáng chú ý của chương trình là phần trò chuyện giữa Vũ Thắng Lợi và nhạc sĩ Minh Quang. Câu chuyện về cuộc chiến tranh và cách âm nhạc ghi lại ký ức thời chiến đã tạo nên chiều sâu cho đêm nhạc. Những câu chuyện giản dị nhưng chân thực giúp khán giả hiểu hơn bối cảnh ra đời của nhiều ca khúc.

Từ câu chuyện ấy, Hoa sim biên giới (Minh Quang) vang lên như một lát cắt ký ức. Vũ Thắng Lợi hát ca khúc này với màu giọng trầm ấm, có phần tự sự. Anh chọn cách giữ cảm xúc ở mức vừa phải để lời ca và câu chuyện về những người lính nơi biên cương tự nhiên chạm đến người nghe.

Đến Gửi em ở cuối sông Hồng (Thuận Yến), Vũ Thắng Lợi hát thiết tha, sâu lắng. Ca khúc gợi lên hình ảnh những người lính xa nhà, gửi gắm tình yêu và nỗi nhớ về hậu phương. Anh tiếp tục dẫn dắt khán giả qua những giai điệu quen thuộc. Trong Làng quan họ quê tôi, anh hát với sắc thái tươi sáng, pha chút dân gian, tạo nên không khí rộn ràng của mùa xuân Bắc Bộ.

Không khí sân khấu bỗng trở nên hào hùng với Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng (Hoàng Vân) được thể hiện bởi Vũ Thắng Lợi cùng hai giọng ca Trịnh Phương và Viết Danh. Phần biểu diễn này mang lại năng lượng mạnh mẽ, tái hiện khí thế của một thời lịch sử.

Một trong những điểm cảm động của chương trình là phần dẫn chuyện về cuốn nhật ký của người lính - nơi lưu giữ ký ức về mùa xuân và gia đình.

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi xúc động nhớ lại những ký ức tuổi thơ giản dị gắn với những mùa xuân nghèo khó nhưng ấm áp tình thân. Anh kể ngày nhỏ, mỗi khi Tết đến gia đình thường nhận được những thùng đồ cũ họ hàng gửi về, trong đó có những chiếc áo đã sờn vai hay chiếc mũ bê-rê cũ.

"Với tôi khi ấy, đó lại là bộ quần áo lành lặn và mới nhất mà mỗi dịp xuân về ba lại lấy ra từ chiếc thùng sắt nặc mùi thuốc chống gián. Không chỉ riêng tôi, ba mẹ mỗi người cũng chỉ có một bộ quần áo lành lặn nhất để mặc lúc xuân về khoe áo mới", nam ca sĩ chia sẻ.

Theo Vũ Thắng Lợi, hoàn cảnh ấy không phải là câu chuyện riêng của gia đình anh mà là ký ức quen thuộc của nhiều gia đình ở một thời đã qua, khi cái Tết giản dị nhưng chứa đựng nhiều niềm vui và sự mong chờ.

Nam ca sĩ thể hiện Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý) bằng tất cả sự chân thành. Tiếp đó, Tình ca mùa xuân (Trần Hoàn) Vũ Thắng Lợi song ca cùng Hồng Duyên mang đến không khí tươi trẻ, tràn đầy sức sống. Hồng Duyên sau đó tiếp tục tỏa sáng với Mùa chim én bay của Hoàng Hiệp.

Một phần cảm xúc đặc biệt của chương trình được dành cho Hà Nội. Trong Nhớ về Hà Nội của Hoàng Hiệp, Vũ Thắng Lợi hát với sự trầm lắng, đầy suy tư. Mỗi câu hát như một thước phim quay chậm về thành phố - nơi có ký ức, có tình yêu và có những mùa xuân không thể quên.

Không khí chương trình trở nên mềm mại hơn với Mưa xuân (Võ Đông Điền) khi Vũ Thắng Lợi song ca cùng ca sĩ Hà An Huy. Sự kết hợp giữa hai thế hệ ca sĩ mang lại một sắc thái mới mẻ cho ca khúc cổ điển.

Những ca khúc cuối chương trình như Mùa xuân bên cửa sổ, Tình em biển cả, Xuân chiến khu tiếp tục khắc họa bức tranh mùa xuân của đất nước, nơi tình yêu, ký ức và lịch sử hòa quyện.

Đêm nhạc khép lại bằng liên khúc Lời tỏ tình của mùa xuân - Cuộc đời vẫn đẹp sao (Thanh Tùng và Phan Huỳnh Điểu) với sự tham gia của toàn bộ nghệ sĩ. Những giai điệu quen thuộc vang lên như một lời khẳng định: sau tất cả những biến động của lịch sử, cuộc đời vẫn đẹp, mùa xuân vẫn trở lại. Những giai điệu cuối cùng lắng xuống, trong lòng khán giả dường như vẫn còn vang vọng một thông điệp giản dị: mùa xuân của đất nước được làm nên từ ký ức, từ tình yêu và từ niềm tin không bao giờ tắt.

