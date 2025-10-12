Chia sẻ trên được ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch VNG, đưa ra tại chuyến tham quan và làm việc tại công ty VNG của đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030). Đoàn do ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy - Tổ trưởng Tổ 3 làm Trưởng đoàn.

VNG là doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu được Thành ủy TPHCM lựa chọn trong chuỗi các mô hình, công trình nổi bật về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh của Thành phố.

200 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) tham quan và làm việc tại VNG. Ảnh BTC

Chuyến thăm diễn ra ngay trước thềm Đại hội (13-15/10/2025), cung cấp cho các đại biểu những thông tin thực tiễn về quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo đi cùng với trách nhiệm xã hội tại doanh nghiệp. Hoạt động này cũng đồng thời thể hiện sự gắn kết giữa Đảng, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp – những chủ thể quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn đưa TPHCM trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính, khoa học, công nghệ, đối mới sáng tạo và hội nhập quốc tế hàng đầu tại Đông Nam Á.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, nhấn mạnh: “VNG là kỳ lân đầu tiên trong 4 kỳ lân của Việt Nam, là niềm tự hào của thành phố trong tiến trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Môi trường VNG tạo điều kiện cho các kỹ sư, tài năng Việt Nam phát triển tiềm năng, năng lực, sở trường. Mô hình mở này hy vọng cũng có thể lan tỏa trong các cơ quan nhà nước, để chúng ta có thể đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của thành phố, đẩy nhanh việc triển khai các nghị quyết của Đại hội Đảng bộ về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững”.

Ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch VNG. Ảnh: BTC

Theo ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch VNG, kỷ nguyên vươn mình do Tổng Bí thư cùng Đảng và Chính phủ phát động đã mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ như VNG, phát triển mạnh mẽ hơn nữa. TPHCM sở hữu môi trường năng động, quy tụ nhiều nguồn lực như trường đại học, hệ sinh thái các doanh nghiệp khởi nghiệp và vị thế một trong những đầu cầu kinh tế lớn nhất khu vực. Những sáng kiến và dự án mới như trung tâm tài chính quốc tế chính là cơ hội cho các doanh nghiệp như VNG nghiên cứu những hướng đi mới, như đầu tư vào các công ty Fintech toàn cầu, mở rộng đầu tư AI toàn diện để đóng góp cho sự phát triển TPHCM và Quốc gia số e-Vietnam.