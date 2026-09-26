Trung thu đầu tiên dưới mái trường Petrovietnam

Ngày 25/9, Petrovietnam phối hợp với tỉnh Lai Châu tổ chức chương trình “Petrovietnam: Thắp sáng niềm tin - Nâng bước em tới trường” tại Trường PTNT TH-THCS Petrovietnam - Phong Thổ. Đây là hoạt động tiếp nối lễ khánh thành và khai giảng năm học 2026-2027 ngày 5/9, khi trường chính thức đi vào hoạt động với 1.050 học sinh.

Từ đầu giờ chiều, sân trường trở nên rộn ràng với 6 gian hàng trải nghiệm như làm đèn Trung thu, sáng tạo nghệ thuật, trò chơi vận động, STEM và tìm hiểu văn hóa vùng cao. Các góc “Petrovietnam cùng em”, “Cây ước mơ” cũng là nơi học sinh thỏa sức sáng tạo và gửi gắm những ước mơ.

Các đại biểu thăm quan các gian trải nghiệm lễ hội Trung thu

Đằng sau ngày hội là câu chuyện lớn hơn về một ngôi trường đang từng bước trở thành điểm tựa để trẻ em vùng biên yên tâm học tập và trưởng thành.

Từ một công trình an sinh đến mái trường của 1.050 học sinh

Trường PTNT TH-THCS Petrovietnam - Phong Thổ là dự án có tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng, trong đó Petrovietnam tài trợ 245 tỷ đồng. Trên diện tích 6,15 ha, trường có 30 lớp học, 16 phòng học bộ môn, khu nội trú cho 860 học sinh cùng các công trình phục vụ học tập, sinh hoạt.

Ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam chia sẻ: Công trình thể hiện sự quan tâm tới giáo dục biên giới của Petrovietnam, đồng thời khẳng định trách nhiệm của người Petrovietnam với cộng đồng, đặc biệt tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Chuyên gia trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) giới thiệu về chương trình học về khoa học, công nghệ lĩnh vực năng lượng

Từ miền xuôi, những người Petrovietnam đã vượt núi, băng đèo đến Phong Thổ, góp phần tạo dựng một môi trường học tập tốt hơn cho trẻ em vùng biên. Đó cũng là cách để tăng cường kết nối giữa biên giới với nội địa, giữa biên giới với hậu phương, góp phần thu hẹp khoảng cách về điều kiện giáo dục giữa các vùng miền.

Mang khoa học công nghệ đến gần hơn với học sinh vùng cao

Phòng thực hành giáo dục STEM tại trường cũng được khánh thành trong ngày Trung thu tiếp tục bổ sung một “mảnh ghép” về tri thức. Phòng STEM do Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP) tài trợ; Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) phối hợp lắp đặt thiết bị và xây dựng chương trình giảng dạy. Không gian học tập được trang bị máy tính, thiết bị thí nghiệm và các module thực hành, mô phỏng những nội dung về khoa học, công nghệ và lĩnh vực năng lượng.

Phòng STEM này được kết nối với mạng lưới hơn 100 phòng STEM do Petrovietnam đầu tư tại các địa phương trên cả nước, góp phần chứng minh giáo dục STEM đã từng bước trở thành cầu nối đưa khoa học, công nghệ, phương pháp học tập thực hành và tư duy sáng tạo đến gần hơn với học sinh ở nhiều vùng miền.

Những giờ học STEM bắt đầu từ việc quan sát, thử nghiệm, đặt câu hỏi và tìm cách giải quyết vấn đề. Những trải nghiệm này có thể nuôi dưỡng niềm say mê khám phá, mở rộng trí tưởng tượng và gợi mở lựa chọn nghề nghiệp tương lai, đồng thời góp phần hiện thực hóa chương trình “STEM Innovation Petrovietnam”, gắn trách nhiệm cộng đồng với khoa học, công nghệ và giáo dục thực hành.

Một mùa Trung thu ấm áp

Cùng với những giá trị lâu dài cho giáo dục, mùa Trung thu năm nay còn mang đến cho học sinh Phong Thổ những món quà thiết thực. Công đoàn Petrovietnam cùng Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) trao tặng 1.050 phần quà gồm: áo ấm, bánh Trung thu, sách vở và đồ dùng học tập, góp phần giúp các em chuẩn bị cho mùa đông vùng cao.

Các em chăm chú xem các tiết mục biểu diễn

Đại diện lãnh đạo tỉnh Lai Châu ghi nhận sự đồng hành của Petrovietnam với địa phương và nhà trường, từ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đến chăm lo đời sống học sinh, qua đó góp phần tạo điều kiện tốt hơn cho giáo dục khu vực biên giới.

Ngày hội khép lại bằng các tiết mục nghệ thuật, xiếc - ảo thuật, đố vui, phá cỗ và màn bắn pháo hoa. Mùa Trung thu đầu tiên dưới mái trường mới sẽ còn là ký ức đáng nhớ với 1.050 học sinh.

Một chiếc áo ấm đồng hành cùng các em qua mùa đông; những cuốn vở mới mở ra bài học mới; phòng STEM mang đến cơ hội khám phá, thử nghiệm và đặt câu hỏi. Trên hết, ngôi trường khang trang giữa vùng biên giới trở thành nơi học sinh dân tộc thiểu số được học tập, sinh hoạt và lớn lên trong sự đồng hành của gia đình, thầy cô và cộng đồng.

Ánh sáng pháo hoa sáng bừng giữa núi rừng Phong Thổ

(Nguồn: Petrovietnam)