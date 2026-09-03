Vượt khó sau thiên tai, chuẩn bị đón học sinh

Tại vùng lũ Mường Than (Lai Châu), những ngày này, giáo viên và nhân viên các trường học đang tích cực dọn dẹp, vệ sinh lớp học, chỉnh trang cảnh quan để chuẩn bị cho ngày khai giảng.

Trường Mầm non Mường Than được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Mường Mít và Trường Mầm non Phúc Than. Toàn trường hiện có 13 điểm trường, 32 lớp với gần 850 học sinh.

Riêng điểm trường Bản Chít có 3 phòng học mới, bố trí 3 lớp ghép theo nhóm tuổi cho 78 trẻ. Số trẻ còn lại được sắp xếp học tại trường trung tâm.

Các thầy cô giáo vùng lũ Mường Than dọn dẹp, vệ sinh trường lớp chuẩn bị cho ngày khai giảng. Ảnh: Cổng thông tin xã Mường Than

Sau những ảnh hưởng do thiên tai, việc bảo đảm một môi trường học tập an toàn cho trẻ vùng thường xuyên chịu tác động của mưa lũ là nhiệm vụ được địa phương và nhà trường đặc biệt quan tâm.

Cô Hoàng Thị Ngọc Bích, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mường Than, cho biết nhà trường đã tham mưu chính quyền địa phương sửa chữa cơ sở vật chất, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hóa để bổ sung trang thiết bị phục vụ dạy học.

Ngay sau trận lũ, từ nguồn ngân sách và xã hội hóa, địa phương đã huy động hơn 4 tỷ đồng để sửa chữa, mở rộng các điểm trường.

Trường nội trú vùng cao đón năm học mới trong diện mạo mới

Tại Lào Cai, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương được lựa chọn là điểm cầu trung tâm tổ chức Lễ khánh thành và khai giảng năm học mới trên toàn quốc.

Cô Mông Thị Duyên, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh đều rất phấn khởi khi con em đồng bào các dân tộc thiểu số được học tập trong ngôi trường mới khang trang, hiện đại.

Học sinh vùng cao Mường Khương nô nức trong ngày tựu trường. Ảnh: Trọng Bảo

Đến nay, trường đã cơ bản hoàn thành với hệ thống phòng học, phòng chức năng, nhà hiệu bộ, nhà đa năng, khu bán trú, nhà ăn và các công trình phụ trợ được đầu tư đồng bộ.

Hơn 1.000 học sinh là con em đồng bào Mông, Dao, Pa Dí, Tu Dí, Tày, Giáy... đã tựu trường theo kế hoạch, sẵn sàng bước vào năm học mới.

“Sự quan tâm của chính quyền địa phương là động lực để thầy trò nhà trường thêm tự tin, nỗ lực trong năm học mới”, cô Duyên chia sẻ.

Trường nội trú liên cấp Mường Khương được lựa chọn là điểm cầu trung tâm tổ chức Lễ khánh thành và khai giảng năm học mới trên toàn quốc. Ảnh: Trọng Bảo

Quyết tâm nâng chất lượng giáo dục vùng cao

Bước vào năm học 2026 - 2027, các địa phương vùng cao tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là sau quá trình sắp xếp hệ thống trường lớp.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu, sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 194 cơ sở giáo dục, giảm 141 cơ sở so với trước. Việc tổ chức lại hệ thống trường học gắn với điều chỉnh đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Ngành giáo dục địa phương cũng triển khai các giải pháp như điều tiết giáo viên, dạy liên trường, biệt phái và bố trí kiêm nhiệm để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ.

Hơn 1 nghìn học sinh xã Mường Khương trong ngày tựu trường ở ngôi trường mới. Ảnh: Trọng Bảo

Trong năm 2026, tỉnh Lai Châu tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục với 438 chỉ tiêu, góp phần bổ sung nhân lực cho các cơ sở giáo dục.

Tại Lào Cai, ngành Giáo dục xác định tiếp tục đổi mới quản lý, lấy người học làm trung tâm, chất lượng giáo dục làm thước đo và chuyển đổi số làm nền tảng quản trị.

Các đơn vị tiếp tục rà soát học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về ăn ở, học tập, bảo đảm học sinh đến trường đầy đủ ngay từ đầu năm học.

Với sự chuẩn bị chu đáo từ cơ sở vật chất đến đội ngũ giáo viên, các trường vùng cao đang sẵn sàng bước vào năm học mới với quyết tâm tạo môi trường học tập an toàn, chất lượng, mở thêm cơ hội phát triển cho học sinh nơi vùng khó.