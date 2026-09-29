Siết chất lượng từ khâu thực phẩm đầu vào

Sau sáp nhập, Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học và THCS Cốc Mỳ, xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai có 938 học sinh, hơn 90% là con em đồng bào DTTS.

Hiện trường thực hiện hai chế độ ăn cho học sinh, trong đó 406 em hưởng chế độ bán trú, 510 em hưởng chế độ theo Nghị định 339/2025/NĐ-CP dành cho học sinh xã biên giới.

Thực đơn hàng ngày được nhà trường niêm yết công khai. Ảnh: Trọng Bảo

Thầy giáo Nguyễn Văn Tạo - Hiệu trưởng nhà trường, cho biết tại điểm trường chính và phân hiệu, học sinh được tổ chức nấu ăn tại chỗ. Riêng hai điểm trường lẻ, cách trường chính khoảng 4km, suất ăn được nấu tại trường chính rồi vận chuyển đến.

Nhà trường hiện có hai đơn vị cung ứng thực phẩm đã trúng thầu và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Khoảng 5h30 mỗi ngày, thực phẩm được chuyển tới trường. Việc giao nhận có sự tham gia của đơn vị cung ứng, nhân viên nhà bếp và cán bộ giám sát của trường. Phụ huynh cũng được khuyến khích tham gia giám sát nhằm tăng tính công khai, minh bạch.

Việc kiểm tra, giám sát quá trình chế biến thực phẩm được Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Cốc Mỳ thực hiện thường xuyên. Ảnh: Trọng Bảo

Theo thầy Tạo, khó khăn lớn là cơ sở vật chất của trường đã được đầu tư từ hơn 20 năm trước, hiện khá chật chội và một số hạng mục đã xuống cấp.

Trong điều kiện đó, nhà trường cố gắng bố trí các khu vực tiếp nhận, sơ chế, chế biến và nấu ăn theo hướng tách biệt, đáp ứng tối thiểu yêu cầu của bếp ăn 1 chiều.

Nhân viên nấu ăn được khám sức khỏe định kỳ và phải tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến.

Điểm trường xa khó đáp ứng bếp ăn 1 chiều

Việc bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú, nội trú đang được các địa phương ở Lào Cai tăng cường kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên, tại nhiều trường vùng cao, bài toán cơ sở vật chất vẫn chưa dễ giải quyết.

Ông Chu Văn Hội - Phó Chủ tịch UBND xã Trịnh Tường, cho biết toàn xã có hơn 3.000 học sinh các cấp, trong đó trên 90% tham gia ăn bán trú.

Thời gian qua, UBND xã đã làm việc với các trường và đơn vị cung ứng thực phẩm, kiểm tra hồ sơ tổ chức bếp ăn bán trú, rà soát năng lực nhà cung cấp, đồng thời kiểm tra thực tế tại bếp ăn và cơ sở cung ứng.

Kiểm tra chất lượng bữa ăn bán trú. Ảnh: Trọng Bảo

Qua kiểm tra, những tồn tại được phát hiện và nhắc nhở kịp thời. Tuy nhiên, theo ông Hội, phần lớn bếp ăn tại các trường trên địa bàn mới chỉ đáp ứng yêu cầu bếp ăn 1 chiều ở mức tối thiểu.

Việc đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất cũng chưa thể thực hiện ngay do một số trường đang trong quá trình quy hoạch, sắp xếp hoặc di chuyển.

Khó khăn càng rõ hơn tại các điểm trường lẻ ở thôn, bản.

Những điểm gần trường chính có thể nhận suất ăn được nấu sẵn rồi vận chuyển tới. Nhưng với điểm trường cách xa hàng chục cây số, phương án này gần như không khả thi.

Trong khi đó, nhiều điểm trường không được bố trí nhân viên nấu ăn riêng. Để bảo đảm bữa ăn cho học sinh, các trường phải huy động giáo viên và phụ huynh tham gia nấu tại chỗ.

“Muốn tổ chức bữa ăn cho các cháu ở điểm trường vẫn phải huy động thầy cô, phụ huynh. Nhưng nếu đối chiếu đầy đủ với các quy định, trong đó có yêu cầu về bếp ăn 1 chiều, thì rất khó đáp ứng”, ông Hội nói.

Theo lãnh đạo xã Trịnh Tường, đây là vướng mắc cần được ngành giáo dục và UBND tỉnh nghiên cứu cơ chế phù hợp với điều kiện thực tế của vùng cao.

Chất lượng bữa ăn bán trú được bảo đảm góp phần nâng cao sức khỏe, thể trạng cho học sinh vùng cao. Ảnh: Trọng Bảo

Ngay từ đầu năm học, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện đối với việc tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trên địa bàn; thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất, tập trung vào các đơn vị cung cấp thực phẩm cho nhiều trường, phục vụ số lượng lớn học sinh và những khâu có nguy cơ mất an toàn cao.

Các đơn vị không đáp ứng yêu cầu có thể bị xử lý, đình chỉ hoặc thay thế.

Tuy nhiên, từ trường chính đến những điểm trường xa hàng chục kilômét, khoảng cách giữa quy chuẩn và điều kiện thực tế vẫn còn khá lớn.