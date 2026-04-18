Sáng 18/4, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự (18/4/1946 – 18/4/2026), Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: CACC

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương những chiến công nổi bật của lực lượng Cảnh sát hình sự trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Từ một lực lượng non trẻ, Cảnh sát hình sự đã trở thành “quả đấm thép”, liên tục triệt phá các băng nhóm tội phạm, giữ vững trật tự, an toàn xã hội. Mỗi vụ án được làm sáng tỏ là một lần pháp luật được bảo vệ, công lý được thực thi và niềm tin của nhân dân được củng cố.

Trước những thách thức mới như tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia ngày càng tinh vi, Thủ tướng yêu cầu lực lượng Cảnh sát hình sự phải chủ động, kết hợp hiệu quả giữa nghiệp vụ truyền thống và công nghệ hiện đại.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng lực lượng vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, làm chủ công nghệ; đồng thời gửi gắm thông điệp người chiến sĩ Cảnh sát hình sự cần có “trái tim nóng, cái đầu lạnh, bàn tay sạch, đôi chân vững chắc và trí tuệ mở”.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vinh dự nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: CACC

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP đã triệt phá nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, như đường dây lừa đảo ngoại hối xuyên quốc gia, thu hồi hơn 5.315 tỷ đồng; vụ sai phạm tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương; hay đường dây tiêu thụ hàng trăm tấn lợn bệnh ra thị trường.

Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp, cống hiến của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng và lực lượng Cảnh sát hình sự trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Cũng tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trân trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát hình sự. Lực lượng cũng vinh dự đón nhận Thư chúc mừng, biểu dương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.