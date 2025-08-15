Ngày 15/8, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội - dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bất Bạt lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng phát biểu

Đây là đại hội đầu tiên kể từ khi xã Bất Bạt được thành lập ngày 1/7 trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của các xã Tòng Bạt, Thuần Mỹ, Sơn Đà; phần lớn diện tích và dân số xã Cẩm Lĩnh cùng một phần xã Minh Quang (huyện Ba Vì cũ).

Hiện, xã Bất Bạt có diện tích tự nhiên 56,43km2, dân số 40.066 người.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, địa phương đạt nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng 8,2%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ - thương mại. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt trên 76,8 triệu đồng, tăng 20,6 triệu đồng so với năm 2020.

Từ năm 2021-2025, tổng vốn đầu tư công bố trí trên địa bàn xã đạt 1.102 tỷ đồng, triển khai 134 dự án.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, xã đặt mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân đạt 10,5%/năm; hướng tới trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp của Hà Nội và cả nước.

Nghị quyết đại hội xác định 3 khâu đột phá: đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm cán bộ; hoàn thiện và quản lý tốt quy hoạch, đặc biệt là hạ tầng giao thông trọng điểm; thu hút đầu tư vào du lịch, tăng tỷ trọng dịch vụ - thương mại trong cơ cấu kinh tế.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội - biểu dương thành tựu mà xã Bất Bạt đạt được thời gian qua. Ông đề nghị địa phương nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng Đảng bộ đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo; vận hành bộ máy tinh gọn, hiệu quả; tập trung phát triển kinh tế gắn với nâng cao đời sống người dân.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh quá trình phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, “không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng”; đồng thời khuyến khích thu hút các dự án công nghệ cao, sạch, hiện đại.

Ông cũng lưu ý xã Bất Bạt đẩy mạnh chuyển đổi số, gắn kết chính quyền số - kinh tế số - xã hội số nhằm phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp; song song với gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường sống văn minh, nhân ái.

Tại đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội công bố quyết định chỉ định nhân sự tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Bất Bạt nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Đỗ Quang Trung được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.