Với “Cuồng nhiệt cùng World Cup”, người tham gia sẽ dự đoán kết quả trận đấu World Cup 2026 để nhận được hàng loạt giải thưởng giá trị, trong đó giải thưởng lớn nhất là 1 cặp vé khứ hồi quốc tế Vietnam Airlines dành cho 2 người.

Với cặp vé khứ hồi chặng quốc tế, khách hàng có thể thoải mái lựa chọn chặng bay nước ngoài thuộc các hành trình do Vietnam Airlines khai thác.

Ngoài giải thưởng dành cho người may mắn nhất, “Cuồng nhiệt cùng World Cup” cũng mang tới nhiều phần quà giá trị như Tivi Samsung 55 Inch Crystal UHD U8500F 4K Smart TV, Loa JBL Charge 6... Bên cạnh các phần quà hiện vật, người chơi còn nhận được nhiều mã ưu đãi, giảm giá khi thanh toán các dịch vụ trên ứng dụng VNPAY.

Chia sẻ tại lễ trao giải, chị Phạm Minh Trang - người chơi may mắn nhất - cho biết chị đã sử dụng ứng dụng VNPAY được hơn 3 năm và thường xuyên đặt vé xem phim, đặt vé máy bay thông qua nền tảng này. Chị Trang yêu thích ứng dụng vì tích hợp nhiều tiện ích, giúp người dùng dễ dàng thực hiện nhiều thao tác thuận tiện.

Đại diện VNPAY (ngoài cùng bên trái) và đại diện Vietnam Airlines (ngoài cùng bên phải) trao giải nhất là 1 cặp vé khứ hồi quốc tế của Vietnam Airlines cho khách hàng may mắn nhất (giữa). Ảnh: VNPAY

Ngoài ra, chị cho biết bản thân và gia đình rất bất ngờ khi nhận được món quà giá trị lớn từ VNPAY và Vietnam Airlines. Trước đó, em trai chị Trang cũng nhiều lần trúng thưởng các phần quà như bình nước, ô che mưa khi tham gia các chương trình trên ứng dụng VNPAY.

Ông Đỗ Ngọc Tân - đại diện Vietnam Airlines cho biết: “Cuồng nhiệt cùng World Cup là chương trình thú vị, ý nghĩa do Vietnam Airlines và VNPAY phối hợp nhằm gia tăng trải nghiệm người dùng. Trong thời gian tới, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục phối hợp với VNPAY để mang lại nhiều chương trình và ưu đãi hấp dẫn hơn cho khách hàng”.

Ứng dụng VNPAY đa tiện ích, tích hợp nhiều dịch vụ phục vụ cuộc sống

VNPAY là ứng dụng đa tiện ích, đáp ứng đa dạng nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày từ thanh toán hóa đơn, mua sắm VnShop, đặt vé máy bay, đặt vé tàu/xe, đặt xe taxi, mua vé xem phim… Với hơn 10 triệu người dùng, hệ sinh thái tiện ích phong phú cùng nhiều phương thức thanh toán linh hoạt, ứng dụng VNPAY mang đến trải nghiệm số nhanh chóng, an toàn và thuận tiện.

Trước chương trình “Cuồng nhiệt cùng World Cup”, ứng dụng VNPAY đã nhiều lần tổ chức các trò chơi khác và trao cho khách hàng các phần quà giá trị. Gần nhất, một khách hàng may mắn đã nhận được 1 iPhone 17 Pro 256GB khi giao dịch trên nền tảng.

Thế Định