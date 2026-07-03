Tăng Nhật Tuệ tên thật là Lê Duy Linh, sinh năm 1986 tại Hà Nội, nổi bật nhất với vai trò nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và ông bầu đào tạo, quản lý nghệ sĩ, ngoài ra còn ca hát, đóng phim và dẫn chương trình.

Từ nhỏ, Tăng Nhật Tuệ đã học nhạc tại Cung Văn hóa thiếu nhi Hà Nội trước khi theo học khoa Thanh nhạc Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội. Năm 2006, Tăng Nhật Tuệ từng thi và dừng chân tại vòng Chung kết Sao Mai điểm hẹn.

Ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ.

Không sở hữu giọng hát tốt nhưng Tăng Nhật Tuệ có năng lực sáng tác, tự mày mò viết nhạc từ năm lớp 8, khi chưa được đào tạo nhạc cụ bài bản.

Lúc mới vào nghề, vì quá hâm mộ nhạc sĩ Quốc Bảo (nghệ danh "Nhật Tuệ" của nam nhạc sĩ cũng là tên con trai nhạc sĩ Quốc Bảo - PV), Tăng Nhật Tuệ từng vào TPHCM xin làm học trò nhưng bị từ chối.

Tăng Nhật Tuệ sáng tác đa dạng thể loại từ Pop, Rock, Hip hop, R&B đến Ballad, Jazz. Các bài được yêu thích gồm: Hy vọng, Chạm khẽ tim anh một chút thôi, Cho em gần anh thêm chút nữa (nhạc phim cùng tên), Em là bà nội của anh (nhạc phim cùng tên), Em không còn buồn, Đã hơn một lần, Mất anh bởi tất cả những thứ em cho, Mình yêu nhau từ kiếp nào (nhạc phim Ai chết giơ tay)...

Tăng Nhật Tuệ từng đoạt 3 giải Bài hát Việt cho các bài Đen và trắng, Đồng thoại (giải Khán giả bình chọn) và Không có bài tình ca cuối (giải Hội đồng Nghệ thuật).

Sau thời gian đầu phát triển vai trò ca nhạc sĩ không thành công, Tăng Nhật Tuệ trở về làm nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc thuần túy; ngoài ra phát triển vai trò mới là ông bầu đào tạo, quản lý nghệ sĩ.

Tăng Nhật Tuệ thành lập công ty, xây dựng và quản lý một số nhóm nhạc, ca sĩ, nổi bật đồng thời gây tranh cãi nhất là nhóm Zero9 (nay là Super9).

Trong showbiz, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ được nhận định có năng lực nhưng lắm chiêu trò, nhiều tai tiếng. Năm 2015, Tăng Nhật Tuệ "lời qua tiếng lại" với ca sĩ Nguyễn Hải Yến trên truyền thông liên quan đến quyền tác giả ca khúc Đã hơn một lần, tạo nên cuộc tranh luận lớn trong giới âm nhạc về vấn đề tác quyền.

Năm 2019, một nam ca sĩ là cựu thành viên nhóm nhạc Zero9 lên truyền hình tiết lộ chuyện từng bị ông bầu gạ tình, vì từ chối mà bị người này đánh đập, ép rời nhóm.

"Chạm khẽ tim anh một chút thôi" (sáng tác: Tăng Nhật Tuệ, thể hiện: Noo Phước Thịnh)

Dù không nhắc tên ông bầu nào, dư luận vẫn đổ dồn nghi vấn về phía Tăng Nhật Tuệ - người thành lập và quản lý nhóm Zero9. Nam nhạc sĩ phản bác, cho rằng học trò cũ đang tạo chiêu trò gây chú ý. Cùng thời điểm, Tăng Nhật Tuệ cũng bị một người mẫu nam đăng đàn tố gạ tình. Ngoài ra, Tăng Nhật Tuệ còn nhiều lần bị bàn tán trên mạng xã hội vì hay phát ngôn sốc.

Nhiều năm nay, Tăng Nhật Tuệ ít xuất hiện trên truyền thông dù vẫn sáng tác khá đều đặn. Đầu năm nay, nhạc sĩ kết hợp với ca sĩ Hà Linh trong sản phẩm âm nhạc Pháo hoa trên trời, mắt lệ rơi.

Ở tuổi 40, Tăng Nhật Tuệ sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trên truyền hình, ít dùng mạng xã hội và gần như rút khỏi các hoạt động giải trí đại chúng. Về đời tư, nam nhạc sĩ chưa từng công khai mối quan hệ nào.

Mi Lê