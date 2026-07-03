Ngày 3/7, nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết, Công an phường Chánh Hưng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TPHCM vừa bóc gỡ một đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy phức tạp.

Lộ diện từ "động" bay lắc trong khách sạn

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường Chánh Hưng phát hiện nhiều nghi vấn về hoạt động tổ chức sử dụng ma túy tại khách sạn A.K. Tiến hành xác minh, lực lượng công an đưa vào tầm ngắm đối tượng Trần Nhật Quang (SN 1999) có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ trong vụ án. Ảnh: CACC

Tiếp tục đấu tranh sâu, công an xác định Nguyễn Bảo Ân (SN 1995) chính là "đại lý" cung cấp nguồn hàng cho Quang để bán lại cho các con nghiện.

Các đối tượng lợi dụng nơi lưu trú kín đáo như khách sạn, căn hộ cao cấp, nhà thuê nguyên căn và chỗ ở riêng để hoạt động. Mọi giao dịch, liên lạc đều qua các mối quan hệ cá nhân khép kín.

Tại các địa điểm này, các đối tượng chuẩn bị sẵn dụng cụ sử dụng ma túy tự chế, tổ chức thành các nhóm nhỏ "bay lắc" nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Sau thời gian mật phục và thu thập đầy đủ tài liệu, cuối tháng 6/2026, Công an phường Chánh Hưng cùng các lực lượng phối hợp đã đồng loạt ra quân phá án, tóm gọn 48 đối tượng liên quan.

Tại hiện trường và nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ lượng lớn ma túy các loại gồm: Methamphetamine, Ketamine, MDMA cùng nhiều dụng cụ dùng để xào chẻ, sử dụng ma túy.

Đồng thời, lực lượng chức năng tạm giữ 49 điện thoại di động, 4 máy tính bảng, 1 laptop và 14 xe gắn máy là phương tiện dùng vào việc phạm pháp.

Khởi tố 39 đối tượng

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị bắt giữ, có Lê Duy Linh (nghề nghiệp ca sĩ, nhạc sĩ, được biết đến với nghệ danh Tăng Nhật Tuệ).

Cơ quan chức năng xác định, Lê Duy Linh cùng Trần Khánh Duy có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng đối với Linh, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ khi bị bắt quả tang. Ảnh: CACC

Ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ khi bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy, số lượng lớn các đối tượng trong đường dây này đều dương tính với các chất ma túy dạng Methamphetamine, Amphetamine và MDMA.

Hiện Công an phường Chánh Hưng đã hoàn tất công tác phân loại và chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật cùng các đối tượng lên Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để xử lý theo thẩm quyền.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã khởi tố 39 đối tượng về các hành vi Mua bán, Tổ chức sử dụng và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đồng thời, công an ũng xử phạt hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc 9 đối tượng còn lại.

Vụ án hiện đang được Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp tục mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.