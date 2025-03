Lời toà soạn: Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo và tờ trình về Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính. Theo các tiêu chí định hướng sắp xếp, dự kiến cả nước có 11 đơn vị hành chính cấp tỉnh giữ nguyên, gồm: Hà Nội, Huế, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Còn lại các tỉnh thành phố còn lại sẽ được rà soát, sắp xếp lại nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý. VietNamNet điểm lại tiềm lực kinh tế của một số địa phương để hiểu rõ hơn về vị thế, lợi thế và sức bật của từng vùng trong bức tranh phát triển chung của cả nước.

Tại hội thảo khoa học kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố (28/3) và 50 năm Ngày giải phóng TP Đà Nẵng (29/3) mới đây, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - đã đề cập đến việc Quảng Nam và Đà Nẵng tới đây sẽ về “chung một nhà”.

Khi đó, ông cho rằng cần có tầm nhìn mới, cách làm mới để phát huy mạnh mẽ các tiềm năng, lợi thế của một thành phố mới.

Vậy, trước khi về “chung một nhà”, tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng có quy mô kinh tế như thế nào qua các năm?

Hiện nay, cả hai địa phương này đều nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Theo số liệu của Cục Thống kê, quy mô GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) theo giá hiện hành năm 2024 của tỉnh Quảng Nam đạt 129.000 tỷ đồng, tăng 7,1% so với năm 2023 và xếp vị trí 25 trên bảng xếp hạng quy mô GRDP 63 tỉnh, thành phố ở nước ta.

Trong khi đó, quy mô GRDP năm 2024 của TP Đà Nẵng đạt 151.307 tỷ đồng, tăng 7,51% so với năm 2023 và lọt vào top 17 trên bảng xếp hạng quy mô GRDP 63 tỉnh, thành phố.

So với năm 2019, quy mô GRDP năm 2024 của tỉnh Quảng Nam tăng 30%, còn Đà Nẵng có mức tăng 36,1%.

Đáng chú ý, giai đoạn 2019-2024, quy mô GRDP của cả Đà Nẵng và Quảng Nam nhìn chung có xu hướng tăng qua các năm, trừ năm 2020 ghi nhận tăng trưởng âm so với năm trước đó do dịch Covid-19. Ngoài ra, năm 2023, GRDP của Quảng Nam cũng sụt giảm so với năm 2022.

Về GRDP bình quân đầu người, theo thống kê năm 2023, Đà Nẵng đạt 107,8 triệu đồng/người/năm, cao hơn 4,9 triệu đồng so với mức bình quân của cả nước.

Tuy nhiên, so với mức 97,4 triệu đồng/người/năm (năm 2019), thì GRDP bình quân đầu người năm 2023 của thành phố này chỉ tăng 10,5 triệu đồng, tương đương mức tăng 10,7%.

GRDP bình quân đầu người của Quảng Nam trong năm 2023 đạt 76,3 triệu đồng/người/năm, thấp hơn mức bình quân của cả nước tới 26,6 triệu đồng, đồng thời thấp hơn Đà Nẵng 31,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, so với năm 2019, GRDP bình quân đầu người ở Quảng Nam năm 2023 lại tăng 15,6%, cao hơn mức tăng 10,7% của Đà Nẵng.

Ở mảng thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), cả hai địa phương này chỉ dừng ở con số khá khiêm tốn so với các tỉnh, thành phố như: Nghệ An, Thanh Hoá, TPHCM, Hà Nội...

Trong đó, năm 2023, Quảng Nam chỉ đạt 58,6 triệu USD vốn FDI, kém xa con số 156,6 triệu USD của năm 2019.

Còn với Đà Nẵng, vốn FDI đạt 202,8 triệu USD trong năm 2023, cao gấp gần 3,5 lần so với Quảng Nam. Tuy nhiên, nguồn vốn này của Đà Nẵng trong cùng năm lại giảm mạnh 53,7% so với mức 438 triệu USD của năm 2019.

Về thu ngân sách nội địa, số liệu thống kê đến năm 2023 cho thấy, Quảng Nam đạt gần 21.626 tỷ đồng, giảm khoảng 18,9% so với năm 2022, song ghi nhận mức tăng 13,9% so với năm 2019.

Tương tự, thu ngân sách nội địa năm 2023 của Đà Nẵng chỉ đạt 18.236 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,6% so với năm 2022 và giảm mạnh 22,3% so với con số 23.469 tỷ đồng của năm 2019.