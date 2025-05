Nguyễn Thúc Thùy Tiên: Từ “nữ hoàng sắc đẹp quốc tế” đến lừa dối khách hàng

Mới đây, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SN 1998) về tội "Lừa dối khách hàng", với vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Thực phẩm bổ sung Kẹo rau củ Kera là sản phẩm của Thùy Tiên và các cổ đông công ty này hợp tác làm ăn chung. Trong đó, Tiên được hưởng lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn, tương đương 30%, các cổ đông còn lại góp 70% cổ phần.

Cơ quan công an xác định, Công ty Chị Em Rọt bán được hơn 135 nghìn hộp kẹo Kera với tổng số tiền thu được gần 18 tỷ đồng, riêng Tiên được trả tiền hoa hồng gần 7 tỷ đồng.

Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên khi bị bắt.

Võ Thị Mỹ Xuân: "Tú bà" trong đường dây mại dâm cao cấp

Năm 2012, dư luận chấn động khi Hoa hậu Nam Mekong 2009 Võ Thị Mỹ Xuân (SN 1983) bị bắt tạm giam để điều tra hành vi "Môi giới mại dâm". Cô được xác định là một trong những người cầm đầu đường dây mại dâm của các người mẫu, hoa khôi với giá hàng nghìn USD.

Năm 2013, tại tòa, Mỹ Xuân khai hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn của gia đình là nguyên nhân khiến bị cáo sa ngã rồi trượt dài, tiếp tục giới thiệu bạn bè, đồng nghiệp vào con đường này. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Võ Thị Mỹ Xuân 2 năm 6 tháng tù.

Hoa hậu Nam Mekong 2009 Võ Thị Mỹ Xuân

Trương Thị Tuyết Nga và cú lừa triệu đô trong lĩnh vực bất động sản

Hoa hậu Quý bà thành đạt 2009 Trương Thị Tuyết Nga (SN 1961) từng là hình mẫu “nữ doanh nhân lý tưởng”. Tuy nhiên, năm 2013, Tuyết Nga đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Năm 2016, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TPHCM nhận định Nga đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của nạn nhân tên L. tổng cộng 3,1 triệu USD. Tòa tuyên phạt Nga cáo mức án 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", buộc bị cáo phải bồi thường số tiền chiếm đoạt của nạn nhân sau khi cấn trừ đi số tiền bị cáo đã nộp để khắc phục một phần hậu quả trong quá trình điều tra.

Hoa hậu Quý bà thành đạt 2009 Trương Thị Tuyết Nga

Năm 2017, TAND Cấp cao tại TPHCM xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Nga, y án sơ thẩm.

Trước đó, Hoa hậu người Việt tại Nga 2007 T.H.P.N (SN 1987) cũng gây ồn ào về “hợp đồng tình cảm” rúng động. Cô và bạn là D từng bị cáo buộc có hành vi lừa đảo ông M số tiền 16,5 tỷ đồng thông qua việc môi giới mua bán nhà vào thời điểm năm 2012.

Tháng 3/2015, N. và D. bị Công an TPHCM bắt tạm giam để điều tra.

Năm 2016, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1, N. khai 16,5 tỷ đồng được ông M. cho bị cáo thông qua hợp đồng tình cảm giữa 2 bên.

Năm 2019, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định đình chỉ vụ án do sau khi hết thời hạn điều tra không chứng minh được hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của 2 bị can. Tuy nhiên vụ bê bối đã khiến sự nghiệp của hoa hậu coi như tiêu tan.