Theo VAMA, năm 2024 các dòng gầm cao chiếm hơn 55% doanh số xe du lịch trong nước, thể hiện xu hướng chuyển dịch mạnh của các gia đình. Trong xu hướng đó, không thể thiếu Subaru - thương hiệu hơn 70 năm tuổi với triết lý “Confidence in Motion” – Tự tin trong từng chuyển động - đã góp phần tạo dựng tiêu chuẩn SUV an toàn, bền bỉ và thực dụng trên khắp thế giới. Subaru luôn nằm trong Top 3 thương hiệu có độ tin cậy cao nhất theo Consumer Reports và J.D. Power. Các mẫu xe đời mới của Subaru đều đạt chứng nhận Top Safety Pick+ - tiêu chuẩn an toàn cao nhất của Viện Bảo hiểm An toàn Giao thông Mỹ (IIHS).

Subaru còn đồng thời là hãng Nhật tiên phong áp dụng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) cùng động cơ Boxer đối xứng lên xe dân dụng. Với những ai yêu thích kỹ nghệ luyện kim Nhật Bản, tháng 11 này là “cơ hội vàng” để sở hữu cho hai mẫu SUV mang ADN đặc trưng của Subaru với ưu đãi lớn nhất năm 2025.

Forester phiên bản hiện tại đang sở hữu ưu đãi vàng lên đến 308 triệu đồng

Subaru Forester - “Người Rừng” canh giữ những giá trị bền lâu

Tại Việt Nam, Forester luôn là mẫu xe biểu tượng của Subaru. Xe sử dụng động cơ Boxer 2.0L mang lại độ cân bằng tối ưu, hạn chế rung động và giúp trọng tâm thấp hơn để bám đường vững chắc. Nền tảng khung gầm toàn cầu Subaru Global Platform (SGP) bằng thép cường lực trên Forester còn chịu được độ cứng xoắn tốt hơn, giúp hấp thụ va chạm hiệu quả và bảo vệ tối đa khoang hành khách.

Forester mang lại trải nghiệm xe gia đình vượt địa hình hiếm có trong phân khúc

Cùng với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng SAWD - công nghệ cốt lõi giúp phân bổ mô-men xoắn tức thời tới từng bánh - Forester cho cảm giác lái an toàn, ổn định ở mọi điều kiện địa hình. Gói an toàn chủ động EyeSight 4.0 hỗ trợ người lái với phanh tự động, giữ làn và kiểm soát hành trình chủ động, mang lại trải nghiệm “như có thêm đôi mắt thứ hai”.

Nội thất rộng, tầm nhìn thoáng và cách bố trí tinh tế khiến Forester tiếp tục được đánh giá là chiếc SUV gia đình cân bằng giữa tiện nghi, độ tin cậy và khả năng vận hành. Đặc biệt, Subaru Việt Nam đang triển khai gói ưu đãi lên tới 308 triệu đồng - mức cao nhất từ trước đến nay, bao gồm: 5 năm bảo hành, 5 năm bảo dưỡng miễn phí (không quy đổi tiền mặt), 5 năm bảo hiểm thân vỏ, hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ và đăng ký xe. Đây là cơ hội vàng để sở hữu mẫu SUV này trước khi thế hệ mới được nhập nguyên chiếc từ Nhật ra mắt.

Subaru Crosstrek - linh hoạt trên mọi địa hình đến đô thị hiện đại

Nếu Forester đại diện cho sự vững chãi, thì Subaru Crosstrek mang tinh thần trẻ trung, năng động. Dù thuộc phân khúc B-SUV, Crosstrek vẫn được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian SAWD tiêu chuẩn - điều hiếm thấy ở các đối thủ.

Crosstrek đang được ưu đãi lớn nhất năm lên đến 258 triệu đồng

Crosstrek sử dụng nền tảng SGP cải tiến hơn so với Forester, giúp giảm rung, tăng độ cứng vững và khả năng cách âm tốt hơn hẳn, một phần cũng đến từ yếu tố nhập Nhật. Cấu trúc đối xứng giữa động cơ - hộp số - trục truyền động giúp xe phân phối lực kéo tức thời, giữ quỹ đạo ổn định khi mặt đường trơn trượt. Kích thước gọn gàng (dài hơn 4,4m, gầm cao 220mm) giúp Crosstrek linh hoạt trong đô thị nhưng vẫn tự tin khi off-road.

Kích thước lý tưởng của Crosstrek mang đến sự tự tin cho người lái trên bất kỳ cung đường nào

Crosstrek cũng được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động EyeSight 4.0 với nâng cấp camera đơn góc rộng, giúp nhận diện tốt hơn người đi bộ và xe đạp trong môi trường phức tạp. Các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, giữ làn chủ động và hỗ trợ đánh lái khẩn cấp thể hiện tinh thần đặt sự an nguy của người lái làm trọng tâm trên mọi hành trình của Subaru.

Đặc biệt, Crosstrek còn là mẫu SUV AWD hybrid duy nhất trong phân khúc - kết hợp hiệu quả giữa tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường và cảm giác lái thể thao chuẩn Nhật. Với ưu đãi đến 258 triệu đồng, bao gồm 5 năm bảo hành không giới hạn số km cùng bộ cốp điện tiện ích, Crosstrek hiện đang ở mức giá dễ tiếp cận nhất kể từ khi ra mắt, là lựa chọn lý tưởng để gia nhập “thế giới Subaru”.

Tháng 11 này là cơ hội tốt nhất năm để sở hữu Subaru Forester và Crosstrek

