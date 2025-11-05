Giữa vùng nông thôn yên bình ở miền Tây nước Anh, một người đàn ông đã biến chuồng gà cũ của gia đình thành “thánh địa” dành cho những chiếc Volkswagen cổ hiếm có. Với hơn chục mẫu xe được gìn giữ và phục chế cẩn thận, bộ sưu tập này được giới mê xe ví như “kho báu nước Đức giữa lòng nước Anh”.

Chuồng gà hóa bảo tàng xe cổ

Theo kênh The Late Brake Show trên YouTube, chủ nhân bộ sưu tập là một người đam mê Volkswagen từ thuở nhỏ. Gia đình ông từng làm đại lý nhập khẩu xe hơi, và chính từ đó tình yêu với thương hiệu Đức đã bén rễ. Sau nhiều năm sưu tầm, hiện ông đang sở hữu hơn 10 chiếc Volkswagen quý hiếm, tất cả đều được bảo quản trong một nhà kho từng là chuồng gà cũ.

Một trong những “viên ngọc quý” là Volkswagen Variant Type 3 1600 đời 1966, mẫu wagon cổ điển mang thiết kế đặc trưng của thập niên 60. Không chỉ để trưng, chủ nhân còn thường xuyên lái chiếc xe này vào mùa hè để chở những chú chó cưng dạo chơi quanh vùng.

Volkswagen Variant Type 3 1600 đời 1966.

“Bọ trắng” California và chiếc bán tải độc nhất vô nhị

Bên cạnh đó, bộ sưu tập còn có một Volkswagen Beetle mui trần nhập từ California, nổi bật với phong cách “triple white” sơn trắng, nội thất trắng và mui trắng. Dù toát lên vẻ thanh lịch hiếm có, chủ nhân tiết lộ đây cũng là “cơn ác mộng” khi giữ sạch, đặc biệt là sau lần… một con chim mòng biển để lại “dấu ấn” màu tím của quả mâm xôi trên mui xe.

Volkswagen Beetle mui trần nhập từ California.

Không chỉ có xe nhỏ xinh, bộ sưu tập còn sở hữu một chiếc Volkswagen Type 2 double-cab 1965, mẫu bán tải hai cabin cổ điển được phục chế toàn diện.

Volkswagen Type 2 double-cab 1965.

Xe có giá nóc, thùng chở hàng nhỏ và thậm chí cả khu bếp mini để pha trà hay chuẩn bị đồ ăn khi đi đường dài. Dù mang dáng dấp xe cổ, chiếc Type 2 vẫn được nâng cấp với hệ thống lái trợ lực và hộp số Beetle tỉ số cao, giúp xe dễ dàng di chuyển ở tốc độ 100 km/h.

Không chỉ có Volkswagen

Ngoài dàn Volkswagen huyền thoại, trong nhà kho đặc biệt này còn xuất hiện hai mẫu Morgan cổ điển biểu tượng của phong cách Anh quốc cùng vài chiếc mô tô độc đáo.

Chủ nhân hiện sở hữu một chiếc Vespa hai thì cổ, một BMW R12 Special mang phong cách hoài cổ, và cả Honda CRF 300 chuyên off-road.

Bộ sưu tập này không chỉ thể hiện niềm đam mê với những cỗ máy bốn bánh, mà còn là minh chứng cho tình yêu bất tận dành cho văn hóa xe cổ châu Âu. Với người đàn ông vùng West Country, mỗi chiếc Volkswagen trong kho không đơn thuần là phương tiện, mà là một mảnh ký ức, một phần lịch sử còn sống động.

