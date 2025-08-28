Theo TTXVN, Tổng Bí thư Tô Lâm dự buổi lễ, trao huy hiệu Đảng và phát biểu chúc mừng.

Cùng dự buổi lễ có Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trao huy hiệu 45 tuổi Đảng tặng Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận sự cống hiến và những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Tổng Bí thư nhấn mạnh ông Phan Đình Trạc là người con ưu tú của quê hương Nghệ An anh hùng, đã trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các cương vị công tác, nhất là 30 năm làm việc trong lực lượng công an.

Hiện nay, trên cương vị Trưởng Ban Nội chính Trung ương với khối lượng công việc khổng lồ, ông Phan Đình Trạc cũng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ và có nhiều đóng góp tâm huyết đối với các công việc được Đảng, Nhà nước giao phó. “Chúng tôi đánh giá rất cao những đóng góp đó từ tư cách là người đảng viên, cho đến cấp ủy, lãnh đạo của Đảng. Đồng chí đã hoàn thành trách nhiệm của đảng viên, cán bộ lãnh đạo của Đảng, đóng góp cho sự nghiệp chung của Đảng", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thay mặt các cán bộ nhận huy hiệu Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc bày tỏ xúc động và nhận thức sâu sắc rằng đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, cũng là mốc son trong cuộc đời của những người cộng sản.

Ông nhấn mạnh buổi lễ cũng là dịp để nhìn lại và nhắc nhở chính mình phải không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng tin tưởng và mong muốn của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cam kết sẽ mãi mãi giữ vững nhân cách, phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng của người đảng viên.

Dịp này, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung, Phó bí thư thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cũng đã trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải, huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông và Phó vụ trưởng Vụ Địa phương 2, Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Mạnh.