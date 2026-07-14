Đằng sau những khoảnh khắc xúc động ấy là gần một thập kỷ theo đuổi mô hình đào tạo gắn với doanh nghiệp và trải nghiệm thực tiễn.

Đào tạo để sinh viên làm được việc

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp Nhật Bản, Trường Đại học Đại Nam xây dựng chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Nhật Bản theo định hướng ứng dụng với thời gian đào tạo 3,5 năm. Chương trình được tư vấn chuyên môn bởi các giáo sư, chuyên gia giáo dục hàng đầu Nhật Bản, đồng thời xây dựng lộ trình học tập bài bản, giúp sinh viên từng bước đạt chuẩn JLPT N4, N3 và hướng tới N2 trước khi tốt nghiệp.

Theo TS. Vũ Thúy Nga, Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, mục tiêu của chương trình không chỉ là đào tạo người học giỏi tiếng Nhật mà còn giúp sinh viên sẵn sàng làm việc trong môi trường quốc tế.

"Ngoại ngữ chỉ thực sự có giá trị khi được vận dụng trong công việc. Vì vậy, chúng tôi thiết kế chương trình gắn với doanh nghiệp, tăng cường trải nghiệm thực tiễn để sinh viên vừa vững chuyên môn, vừa có kỹ năng nghề nghiệp và tư duy hội nhập ngay sau khi tốt nghiệp”, TS. Vũ Thúy Nga nhấn mạnh.

Học trên giảng đường, trưởng thành từ doanh nghiệp

Điểm khác biệt của chương trình là hơn 60% thời lượng đào tạo dành cho thực hành, trải nghiệm và phát triển kỹ năng nghề nghiệp. Đặc biệt, 100% sinh viên có cơ hội thực tập hưởng lương tại Nhật Bản từ 6 - 12 tháng, ngay từ năm thứ hai. Đây không chỉ là cơ hội nâng cao năng lực tiếng Nhật mà còn giúp sinh viên trực tiếp làm việc trong môi trường doanh nghiệp, rèn luyện tác phong chuyên nghiệp và tích lũy kinh nghiệm trước khi tốt nghiệp.

Bên cạnh chương trình thực tập dài hạn, sinh viên còn được tham gia các chương trình trao đổi, trải nghiệm ngắn hạn tại Nhật Bản, giao lưu với chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế. Đồng hành cùng người học là đội ngũ giảng viên gồm các phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, giảng viên bản ngữ cùng mạng lưới đối tác doanh nghiệp rộng khắp, bảo đảm chương trình đào tạo luôn gắn với thực tiễn.

Ông Nguyễn Duy Anh, Hiệu trưởng Học viện Nhật ngữ GAG Nhật Bản, nhận định: "Điều chúng tôi đánh giá cao ở sinh viên Đại học Đại Nam không chỉ là năng lực tiếng Nhật mà còn là thái độ làm việc, khả năng thích nghi và tinh thần cầu tiến. Đây là những phẩm chất doanh nghiệp Nhật Bản luôn coi trọng".

Đối với nhiều sinh viên, kỳ thực tập tại Nhật Bản là bước ngoặt quan trọng trong hành trình trưởng thành. Đại diện tân cử nhân Nguyễn Thị Thanh Thảo chia sẻ: "Điều quý giá nhất chúng em nhận được không chỉ là vốn tiếng Nhật hay tấm bằng đại học, mà là sự tự tin để bước vào môi trường làm việc quốc tế”.

Theo Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, nhiều sinh viên đã nhận được lời mời làm việc ngay sau kỳ thực tập hoặc được doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng sau khi tốt nghiệp. Đây là minh chứng cho hiệu quả của mô hình đào tạo gắn với doanh nghiệp và trải nghiệm quốc tế mà khoa kiên trì theo đuổi trong gần một thập kỷ.

Sau gần một thập kỷ xây dựng và phát triển, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, Trường Đại học Đại Nam từng bước khẳng định định hướng đào tạo gắn với doanh nghiệp, trải nghiệm quốc tế và nhu cầu của thị trường lao động. Trong bối cảnh quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển, mô hình đào tạo này được kỳ vọng tiếp tục tạo lợi thế cạnh tranh cho người học và đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Thông tin tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Nhật Bản, Trường Đại học Đại Nam năm 2026 Năm 2026, Trường Đại học Đại Nam tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Nhật Bản (mã trường: DDN) với 3 chuyên ngành: - Tiếng Nhật Biên - Phiên dịch. - Tiếng Nhật Thương mại. - Tiếng Nhật Sư phạm. Thí sinh có thể lựa chọn 4 phương thức xét tuyển: 1. Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. 2. Xét tuyển bằng học bạ THPT. 3. Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 4. Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy (HSA, TSA, SPT, V-SAT). Bên cạnh chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng, sinh viên còn được tiếp cận nhiều chính sách hỗ trợ như Quỹ học bổng 55 tỷ đồng, học kỳ quốc tế, mạng lưới doanh nghiệp đồng hành, hỗ trợ kết nối việc làm và cam kết ổn định học phí trong toàn khóa học. Thông tin chi tiết: Website: https://xettuyen.dainam.edu.vn/ Hotline 0961 595 599 và 0931 595 599.

Thế Định