Bước đi chiến lược từ một "thương hiệu" giáo dục hàng đầu

Trong bối cảnh nền kinh tế số bùng nổ, sự phát triển vượt bậc của công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) hay điện toán đám mây đang định hình lại toàn bộ mô hình kinh doanh truyền thống. Nhận định rõ xu thế cốt lõi này, Trường Đại học Ngoại thương (FTU) - một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam - đã chính thức triển khai ngành đào tạo Thương mại điện tử (mã ngành: 7340122) với Chương trình cử nhân Thương mại số thông minh & Đổi mới kinh doanh (Smart Digital Commerce and Business Innovation - SBI) là chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế.

Chương trình được xem như sự "chưng cất" và kết tinh trọn vẹn từ kinh nghiệm đào tạo, nghiên cứu các học phần chuyên sâu về thương mại điện tử suốt hơn 20 năm qua tại trường (thông qua đơn vị phụ trách chuyên môn là Bộ môn Thương mại điện tử, Khoa Quản trị kinh doanh được thành lập từ năm 2005). Với tổng thời lượng 131 tín chỉ kéo dài trong 4 năm, đây là chương trình tiên phong tiếp cận theo định hướng nghề nghiệp quốc tế, giảng dạy bằng tiếng Anh và tiếng Việt, mở ra cơ hội tiếp cận trình độ giáo dục tương đương các đại học tiên tiến nhất thế giới.

Ba trụ cột vàng kiến tạo chân dung "Chuyên gia số toàn cầu"

Mô hình đào tạo của Chương trình SBI được xây dựng vững chắc dựa trên 3 trụ cột cốt lõi: E-commerce (Thương mại điện tử), Digital Commerce & Business Intelligence (Thương mại số & Kinh doanh thông minh), Digital Technology & Business Innovation (Công nghệ số & Đổi mới kinh doanh). Điểm khác biệt vượt trội của chương trình nằm ở tính liên ngành mạnh mẽ.

Sinh viên không chỉ được trang bị tư duy quản trị, kinh doanh quốc tế nhạy bén vốn là thế mạnh truyền thống của FTU, mà còn trực tiếp làm chủ các công nghệ dẫn dắt thời đại 4.0. Nhiều học phần tiên tiến lần đầu tiên được đưa vào giảng dạy chuyên sâu, có thể kể đến như: AI trong Thương mại điện tử, Chiến lược chuyển đổi số, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và công nghệ dữ liệu lớn, Quản trị Marketing số, Quản trị thương hiệu số, Phân tích hoạt động và dữ liệu kinh doanh số, Quản trị Website và cửa hàng trực tuyến toàn cầu...

PGS.TS Nguyễn Hồng Quân - Trưởng Bộ môn Thương mại điện tử, Chủ trì Chương trình SBI tại buổi học trải nghiệm dành cho học sinh lớp 12

Bên cạnh đó, sinh viên SBI sẽ được trải nghiệm phương pháp học tập hiện đại thông qua mô hình đồng giảng dạy (co-teaching) có sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia và doanh nghiệp số hàng đầu. Phương pháp học theo dự án (Project-based learning) giúp người học cọ xát thực tế ngay từ năm nhất. Trước khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ thực hiện một học kỳ hoàn thành Dự án/Đề án tốt nghiệp tại cơ sở thực tế nhằm giải quyết bài toán của doanh nghiệp.

Tấm vé vàng hội nhập và cơ hội nghề nghiệp quốc tế

Với định hướng nghề nghiệp quốc tế, chương trình SBI chuẩn bị cho sinh viên một bệ phóng sự nghiệp vững chắc với khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa toàn cầu. Mạng lưới đối tác quốc tế sâu rộng của FTU với nhiều trường đại học và tổ chức uy tín trên thế giới (Mỹ, Anh, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Sĩ...) đem đến cho sinh viên cơ hội trao đổi và trải nghiệm học tập vượt trội.

Sau khi tốt nghiệp, các Cử nhân ngành Thương mại điện tử chương trình SBI của FTU có thể tự tin đảm nhận các vị trí chiến lược và quản lý tại các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp công nghệ, sàn thương mại điện tử lớn hoặc tự tay khởi nghiệp, bao gồm: Chuyên viên Phân tích Kinh doanh số (Digital Business Analyst), Chuyên viên Nghiên cứu Thị trường số (Digital Market Research Specialist), Quản trị cửa hàng trực tuyến toàn cầu và kênh bán đa nền tảng, Quản trị Marketing số, phát triển thương hiệu số toàn cầu,…

Lớp học Thực tế môn Thương mại điện tử của sinh viên Trường Đại học Ngoại thương tại doanh nghiệp

SBI sẽ phù hợp với những bạn trẻ nhạy bén với công nghệ, mang trong mình tư duy đổi mới sáng tạo và khát vọng dẫn đầu trong nền kinh tế số. Chương trình Thương mại số thông minh & Đổi mới kinh doanh (SBI) tại FTU được kỳ vọng là bệ phóng vững chắc cho nhân sự trong kỷ nguyên số.

Thông tin tuyển sinh Chương trình SBI - Trường Đại học Ngoại thương (Năm học 2026): Tên ngành: Thương mại điện tử (Mã ngành: 7340122)

Tên chương trình: Thương mại số thông minh & Đổi mới kinh doanh (SBI - Chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế)

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh và Tiếng Việt

Đơn vị phụ trách chuyên môn: Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Ngoại thương.

Kênh thông tin chính thức:

Fanpage: facebook.com/sbi.ftu.official

Website: qtkd.ftu.edu.vn

Hotline: 0903471700 (Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Vân)

(Nguồn: FTU)