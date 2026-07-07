Theo đó, căn cứ thực tế phổ điểm kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực SAT của các thí sinh đã đăng ký thông tin xét tuyển tại Cổng thông tin tuyển sinh Trường ĐH Ngoại thương năm 2026, trường điều chỉnh bảng quy đổi điểm xét tuyển sử dụng kết quả SAT (tính trên thang điểm 20) như sau:

Căn cứ bảng phân vị quy đổi tương đương của ĐH Quốc gia Hà Nội giữa kết quả kỳ thi đánh giá năng lực HSA năm 2026 và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (tổ hợp A00), điểm xét tuyển đánh giá năng lực đối với thí sinh sử dụng kết quả HSA được tính bằng điểm xét tuyển xác định theo công thức quy định tại thông tin tuyển sinh ĐH chính quy năm 2026 của Trường ĐH Ngoại thương (công bố ngày 8/4) cộng thêm 1 điểm.

Dưới đây là bảng quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển/nhóm đối tượng xét tuyển của Trường ĐH Ngoại thương năm 2026:

Năm 2026, Trường ĐH Ngoại thương công bố điểm sàn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) trên thang điểm 30 là 24 điểm áp dụng cho tổ hợp gốc A00; các tổ hợp khác như sau:

Năm 2026, Trường Đại học Ngoại thương dự kiến tuyển 4.550 chỉ tiêu đại học chính quy tại trụ sở chính ở Hà Nội, cơ sở II tại TPHCM và cơ sở Quảng Ninh.

Nhà trường tuyển sinh theo 4 phương thức gồm: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT; Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT khi đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng của nhà trường; Xét tuyển có sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Xét tuyển sử dụng chứng chỉ đánh giá năng lực, đánh giá tư duy trong nước và đánh giá năng lực quốc tế.