GS.TSKH.NGND Hoàng Xuân Sính là nữ giáo sư Toán học đầu tiên của Việt Nam và cũng là người phụ nữ nước ngoài đầu tiên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Pháp. Bà đồng thời là nhà sáng lập và Hiệu trưởng đầu tiên, đặt nền móng cho trường Đại học Thăng Long. Hiện tại, GS. Hoàng Xuân Sính giữ vị trí Chủ tịch danh dự Hội đồng trường, tiếp tục truyền cảm hứng và dẫn dắt những thế hệ lãnh đạo, cán bộ giảng viên, sinh viên.

Việc phát hành bộ sưu tập mừng tuổi 93 của bà không chỉ là hành động tôn vinh một biểu tượng tri thức mà còn là lời tri ân sâu sắc từ tập thể nhà trường gửi đến người góp phần đặt nền móng kiến tạo nên mô hình đại học ngoài công lập tại Việt Nam.

BST giới hạn mang dấu ấn nữ giáo sư toán học đầu tiên của Việt Nam

Trường Đại học Thăng Long thông báo phát hành bộ sưu tập phiên bản giới hạn tri ân GS.TSKH.NGND Hoàng Xuân Sính với 9 vật phẩm văn phòng mang tính ứng dụng cao: từ túi laptop canvas, bình giữ nhiệt, sổ tay A5, ô gấp gọn cho đến cốc sứ. Mỗi vật phẩm được sản xuất với số lượng giới hạn đúng 93 bản, kỷ niệm 93 năm ngày sinh của nữ giáo sư.

Những vật phẩm lưu niệm độc đáo trong bộ sưu tập bộ sưu tập vật phẩm tri ân GS.TSKH.NGND Hoàng Xuân Sính

Không dừng lại ở những món quà lưu niệm thông thường, điểm nổi bật nhất của bộ sưu tập nằm ở ngôn ngữ nghệ thuật trẻ trung với nét vẽ tay phóng khoáng. Hình ảnh nữ giáo sư hiện lên đầy nhiệt huyết, tập trung bên bàn làm việc cùng những vật dụng thân thuộc với những năm tháng giảng dạy của bà.

Những vật phẩm được sử dụng rộng rãi trong không gian học đường

Điểm xuyết trên từng thiết kế là những dòng chữ do chính GS. Hoàng Xuân Sính viết tay đi kèm những công thức Toán học trong luận án Tiến sĩ Gr-Catégories hay Bất biến Sính. Đây là bản luận án gắn liền với cuộc đời giáo sư dưới sự hướng dẫn của thiên tài toán học Alexander Grothendieck. Những khái niệm này mở đường cho lý thuyết n-Catégories và làm nền tảng cho nhiều nghiên cứu vật lý, tính toán hiện đại ngày nay.

Tầm vóc công trình của giáo sư từng được nhà vật lý toán học người Mỹ John C. Baez (Giáo sư Toán học tại Đại học California, Riverside) đánh giá: “Câu chuyện của GS. Hoàng Xuân Sính thật phi thường bởi nó gắn kết những sự kiện lịch sử đầy biến động với một công trình toán học mang tính cách mạng. Trong luận án của mình, bà đã thiết lập những tính chất cơ bản nhất của một cấu trúc toán học hoàn toàn mới, nâng khái niệm về tính đối xứng lên một tầm cao mới và hình thức hóa một cách chính xác khái niệm “đối xứng của các đối xứng””.

Cũng bàn về giá trị biểu tượng ấy, GS.TSKH Hà Huy Khoái (Viện trưởng Viện Toán học và Khoa học ứng dụng Thăng Long, Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Thăng Long, Nguyên Viện trưởng Viện Toán học Việt Nam) từng khẳng định: “Trong toán học, GS. Sính để lại “Bất biến Sính”. Còn trong cuộc đời, tôi nghĩ điều bất biến của giáo sư chính là lòng yêu nước và lòng yêu khoa học. Tổ quốc và khoa học là hai điều bất biến trong cuộc đời GS. Hoàng Xuân Sính”.

Chuyển hóa những lý thuyết trừu tượng thành những hình ảnh gần gũi, trường Đại học Thăng Long mong muốn giúp thế hệ trẻ tiếp cận di sản của một biểu tượng tri thức Việt qua góc nhìn tươi mới. Qua đó, nhà trường mong muốn truyền tải cảm hứng sống và làm việc, tinh thần dấn thân và khát vọng vươn lên tới toàn thể cán bộ, giảng viên cùng sinh viên.

9 vật phẩm với nét chữ viết tay và dáng vẻ quen thuộc của nữ giáo sư

Từ nữ giáo sư toán học quốc tế đến hiệu trưởng của trường ĐH Thăng Long

Theo đại diện Trường Đại học Thăng Long, chiều sâu ý nghĩa của bộ sưu tập vốn bắt nguồn từ chính hành trình cống hiến mang tính tiên phong và đầy kiên định của GS. Hoàng Xuân Sính.

Trở về nước sau khi bảo vệ luận án tại Pháp, bà dồn toàn bộ tâm huyết cho sự nghiệp “trồng người”. Đóng góp cho ngành giáo dục, bà liên tục xây dựng chương trình giảng dạy, biên soạn sách giáo khoa và giáo trình Toán học các cấp, đồng hành cùng tạp chí Toán học và Tuổi trẻ. Không chỉ vậy bà còn từng nhiều lần giữ vai trò Trưởng đoàn, đưa học sinh Việt Nam đi dự Olympic Toán Quốc tế, góp phần đưa trí thức trẻ Việt Nam ra thế giới.

Đến năm 1988, bà tiếp tục thể hiện tư duy tiên phong khi đồng sáng lập trường Đại học Thăng Long. Xuất phát điểm từ "không vốn, không đất đai", bà đã góp phần đặt những viên gạch mở đường cho mô hình đại học ngoài công lập tại Việt Nam. Sau gần 40 năm hình thành và phát triển bởi các thế hệ lãnh đạo tâm huyết, tiếp nối vững vàng bởi Hiệu trưởng đương nhiệm - TS. Trương Nhật Hoa (cháu gái duy nhất của bà), trường Đại học Thăng Long hôm nay đã vươn mình trở thành tổ hợp đô thị đại học hiện đại.

Tổ hợp đô thị đại học hiện đại của Trường Đại học Thăng Long hôm nay

Sự ra mắt của bộ sưu tập vật phẩm văn phòng phiên bản giới hạn tri ân GS.TSKH.NGND Hoàng Xuân Sính là nhịp cầu nối liền quá khứ rực rỡ với tương lai. Tinh thần kiên định và tư duy “làm cho điều khó trở nên dễ” của bà đang được tiếp nối bởi thế hệ lãnh đạo trẻ, đưa trường Đại học Thăng Long giữ vững vị thế trên hành trình kiến tạo tương lai.

(Nguồn: Trường Đại học Thăng Long)