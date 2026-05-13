Theo thông tin tuyển sinh của nhà trường, năm 2026, Trường Đại học Thủ Dầu Một (TP.HCM) tuyển sinh 14 ngành trình độ thạc sĩ, bao gồm: Luật kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản lý giáo dục, Văn học Việt Nam, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Khoa học môi trường, Lịch sử Việt Nam, Công tác xã hội, Ngôn ngữ Anh, Hệ thống thông tin, Hóa học, Tâm lý học và Toán học.

Mỗi ngành nhà trường dự kiến có chỉ tiêu từ 30 đến 55 học viên, được triển khai theo cả hai định hướng đào tạo là nghiên cứu và ứng dụng.

Chương trình đào tạo được tổ chức theo hình thức chính quy, thời gian đào tạo 2 năm. Điểm đáng chú ý là mô hình học tập được thiết kế linh hoạt, kết hợp giữa học trực tiếp tại trường và học trực tuyến. Lịch học chủ yếu bố trí vào cuối tuần và một số buổi tối trong tuần, tạo điều kiện cho người học đang công tác tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp hoặc tổ chức xã hội có thể theo học mà không gián đoạn công việc.

Về phương thức tuyển sinh, Trường Đại học Thủ Dầu Một áp dụng hai hình thức gồm xét tuyển thẳng (chiếm 30% chỉ tiêu) và xét tuyển theo hồ sơ năng lực (chiếm 70% chỉ tiêu). Ở phương thức xét tuyển theo hồ sơ, thí sinh được đánh giá tổng hợp dựa trên kết quả học tập bậc đại học, bài luận dự định nghiên cứu (bắt buộc), cùng các tiêu chí cộng điểm như thành tích nghiên cứu khoa học, công bố chuyên môn và diện ưu tiên theo quy định hiện hành.

Đối với yêu cầu ngoại ngữ, ứng viên cần đạt tối thiểu bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam. Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện này, thí sinh sẽ tham gia kỳ đánh giá năng lực ngoại ngữ do trường tổ chức, với đầy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, đảm bảo chuẩn đầu ra theo quy định đào tạo sau đại học.

Trong kế hoạch tuyển sinh năm 2026, nhà trường tổ chức hai đợt, cụ thể: Đợt 1 nhận hồ sơ đến ngày 21/6/2026, tổ thức xét tuyển ngày 18/7/2026. Đợt 2 nhận hồ sơ đến ngày 11/10/2026, tổ chức xét tuyển ngày 14/11/2026.

Nhà trường đồng thời áp dụng chính sách hỗ trợ học phí đối với người học. Theo đó, cựu sinh viên tốt nghiệp trong vòng 3 năm tại trường khi tiếp tục theo học trình độ thạc sĩ sẽ được giảm 20% học phí toàn khóa, góp phần khuyến khích học tập suốt đời và nâng cao trình độ chuyên môn sau đại học.

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Thủ Dầu Một. Thông tin chi tiết về ngành đào tạo, điều kiện dự tuyển và quy trình đăng ký được công bố trên cổng thông tin tuyển sinh của nhà trường.

Quy mô tuyển sinh 14 ngành thạc sĩ, dự kiến với 595 chỉ tiêu tiếp tục phản ánh định hướng phát triển đào tạo sau đại học của Trường Đại học Thủ Dầu Một, tập trung đáp ứng nhu cầu thực tiễn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

(Nguồn: Trường Đại học Thủ Dầu Một)