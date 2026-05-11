Tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2026 do Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức ngày 10/5, PGS.TS Bùi Huy Nhượng, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, cho hay trong giai đoạn “nước rút”, học sinh đang đứng trước hai quyết định quan trọng là học ngành gì và học ở trường nào.

Trước những băn khoăn như “học ngành nào để dễ xin việc”, “ngành nào đang có nhu cầu cao”, ông Nhượng cho rằng thị trường lao động thay đổi rất nhanh. Một ngành học có thể rất phù hợp với nhu cầu tuyển dụng ở thời điểm hiện tại, nhưng đến khi sinh viên tốt nghiệp - sau 4 năm nữa - vị thế của ngành đó có thể đã khác, thậm chí yêu cầu nghề nghiệp cũng thay đổi hoàn toàn.

Vì vậy, theo ông, điều quan trọng không chỉ là chọn đúng ngành mà người học cần tự trang bị năng lực học tập suốt đời để luôn đáp ứng được những biến đổi của thị trường lao động.

Để có được khả năng đó, môi trường đại học đóng vai trò then chốt.

“Một môi trường đào tạo phù hợp, chất lượng sẽ giúp sinh viên xây dựng tư duy, phương pháp học tập và bản lĩnh tự rèn luyện, từ đó có thể thích ứng với bất kỳ sự thay đổi nào trong tương lai”, PGS.TS Bùi Huy Nhượng nói.

Vì vậy, theo ông, sau khi xác định được nhóm ngành mình yêu thích, học sinh nên cân nhắc lựa chọn những cơ sở giáo dục uy tín, phù hợp với năng lực và định hướng cá nhân.

PGS.TS Bùi Huy Nhượng, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân.

Chia sẻ thêm về việc chọn ngành, TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết trong quá trình lựa chọn ngành học, học sinh cũng cần chú ý cả tên chương trình lẫn ngành đào tạo.

Bởi lẽ cùng một ngành nhưng có thể bao gồm nhiều chương trình đào tạo, khác nhau cả về ngôn ngữ đào tạo lẫn định hướng chuyên sâu. Ví dụ ngành Kiểm toán của Đại học Kinh tế Quốc dân hiện có chương trình Kiểm toán tiêu chuẩn dạy bằng tiếng Việt, Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán tích hợp chứng chỉ ACCA… Nhưng dù chương trình khác nhau, sinh viên vẫn được bảo đảm nền tảng kiến thức cốt lõi của ngành như nhau.

Trong khi đó, tại Đại học Kinh tế Quốc dân, chương trình Kinh tế y tế thuộc ngành Kinh tế, bên cạnh Kinh tế học tài chính, Kinh tế học, Kinh tế và quản lý đô thị... Đây không phải là một ngành độc lập mà là chương trình đặc thù, kết hợp giữa nền tảng kinh tế với các học phần chuyên sâu về lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe.

“Do đó, khi chọn ngành, học sinh cần chú ý cả tên ngành lẫn chương trình đào tạo. Ví dụ với chương trình Kinh tế y tế, sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ nhận bằng cử nhân Kinh tế và có cơ hội làm việc rộng mở ở bất kỳ lĩnh vực nào. Dẫu vậy, việc được bổ sung các nội dung về y tế sẽ giúp sinh viên có lợi thế vượt trội khi ứng tuyển vào các bệnh viện, cơ sở y tế công lập và tư nhân hoặc các tổ chức phi chính phủ, công ty tư vấn trong và ngoài nước”, đại diện Đại học Kinh tế Quốc dân nói.