Đây là một bước ngoặt chiến lược trong việc mở rộng quy mô đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành xây dựng tại khu vực phía Nam.

Trụ sở chính của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tại 55 Giải Phóng, phường Bạch Mai, Hà Nội

Theo quyết định, Phân hiệu Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tại TP.HCM được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng Xây dựng TP.HCM. Tên chính thức của cơ sở mới là: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh.

Mở rộng bản đồ đào tạo kỹ thuật mũi nhọn

Việc thành lập phân hiệu tại TP.HCM được đánh giá là bước đi kịp thời nhằm mang thương hiệu, chất lượng giảng dạy chuẩn quốc gia và quốc tế của nhà trường đến gần hơn với người học tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam và các tỉnh lân cận.

Sự kiện thành lập Phân hiệu tại TP.HCM còn mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng vào năm Trường Đại học Xây dựng Hà Nội kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển. Quyết định này không chỉ khẳng định uy tín thương hiệu vững chắc của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội qua chặng đường 60 năm qua, năng lực đào tạo hàng đầu của nhà trường trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc và hạ tầng mà còn mở ra không gian phát triển mới, vươn tầm ảnh hưởng trên phạm vi toàn quốc.

Phân hiệu Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tại TPHCM trên cơ sở Trường CĐ Xây dựng TPHCM trước đây, tại số 190 Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức, TPHCM

Đáp ứng làn sóng bùng nổ siêu hạ tầng phương Nam

Trong bối cảnh cả nước nói chung, và khu vực phía Nam và TP.HCM nói riêng đang bước vào kỷ nguyên bùng nổ phát triển với hàng loạt siêu dự án hạ tầng giao thông, mạng lưới đường sắt đô thị và các đô thị thông minh, nhu cầu về đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư và nhà quản trị dự án có trình độ cao là vô cùng cấp thiết. Việc thiết lập một phân hiệu đại học công lập đầu ngành tại đây sẽ giúp rút ngắn khoảng cách cung - cầu nhân lực chất lượng cao.

“Trường đại học Xây dựng Hà Nội luôn mang sứ mệnh tiên phong trong việc cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Việc thành lập phân hiệu tại TP.HCM - trung tâm kinh tế năng động nhất cả nước - cho phép chúng tôi đem toàn bộ nền tảng học thuật, quy trình đào tạo chuẩn mực và uy tín của nhà trường đến gần hơn với người học phía Nam”, PGS.TS Hoàng Tùng - Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Hà Nội chia sẻ.

PGS.TS Hoàng Tùng nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội từ Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn

Cũng theo PGS.TS Hoàng Tùng, đây là bước đi chiến lược để nhà trường trực tiếp tham gia giải bài toán thiếu hụt nhân lực kỹ thuật cao cho làn sóng bùng nổ siêu hạ tầng, đô thị hóa và giao thông thông minh tại khu vực trọng điểm này.

Bên cạnh đó, cũng giống như định hướng giáo dục và giảng dạy chung của nhà trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - phân hiệu TP.HCM không chỉ là nơi giảng dạy lý thuyết, mà phải trở thành một hệ sinh thái tương tác mạnh mẽ theo mô hình: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp. Tận dụng mạng lưới cựu sinh viên rộng khắp cùng cộng đồng doanh nghiệp cực kỳ năng động tại miền Nam, nhà trường sẽ đẩy mạnh các chương trình đào tạo thực tiễn, đưa sinh viên tiếp cận trực tiếp với các bài toán của công trường số, chuyển giao công nghệ xanh và vật liệu bền vững, giúp rút ngắn chu trình từ nghiên cứu đến ứng dụng thực tiễn các công trường phía Nam.

Thu Loan