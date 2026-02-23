Năm 2026, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội tuyển sinh bằng 6 phương thức, gồm:

Phương thức 1: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và kết quả thi các môn năng khiếu (đối với các chương trình đào tạo có xét tuyển môn năng khiếu).

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7.

Thí sinh sử dụng kết quả thi môn năng khiếu của các cơ sở giáo dục đại học khác cần nộp kết quả trực tuyến qua cổng thông tin điện tử: https://nopdiemnk.huce.edu.vn từ ngày 1/6 đến 17h ngày 16/6.

Phương thức 2: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) kết hợp với điều kiện điểm thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT. Ảnh minh họa: Mạnh Hùng

Phương thức 3, 4, 5: Xét kết quả các kỳ thi do các cơ sở giáo dục đại học khác tổ chức (TSA, SPT, V-SAT).

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7.

Phương thức 6: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

Với tuyển thẳng, thí sinh đăng ký theo các bước:

Bước 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường (trong giờ hành chính) hoặc gửi qua đường bưu điện bằng chuyển phát nhanh từ ngày 30/5 đến 17h ngày 20/6.

+ Điền mẫu phiếu đăng ký xét tuyển theo quy định tại điểm a, b mục 5.4.1.1 (xem chi tiết văn bản dưới bài): Tải tại đây.

+ Điền mẫu phiếu đăng ký xét tuyển theo quy định tại điểm c mục 5.4.1.1 (xem chi tiết văn bản dưới bài): Tải tại đây.

+ Điền mẫu phiếu đăng ký xét tuyển đối với thí sinh người nước ngoài: Tải tại đây.

Bước 2: Đăng ký trên hệ thống của Bộ GD-ĐT từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Bộ phận tuyển sinh đại học, Phòng Truyền thông và Tuyển sinh, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội (P.304 nhà A1, số 55 đường Giải Phóng, phường Bạch Mai, Hà Nội; điện thoại: 0329076099; 0869071382).

Với ưu tiên xét tuyển: Đối tượng gồm thí sinh có thành tích đặc biệt; học sinh học 3 năm lớp 10, 11, 12 tại các trường THPT chuyên trên toàn quốc hoặc các trường THPT trọng điểm quốc gia; thí sinh có chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế đạt từ 1200 điểm (SAT) hoặc 24 điểm (ACT) trở lên.

Đăng ký trên hệ thống của trường: https://utxt.huce.edu.vn từ ngày 30/5 đến 17h ngày 20/6.