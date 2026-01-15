Ở lĩnh vực giáo dục, chuyển đổi số được đặt ra như một hướng triển khai nhằm hỗ trợ hoạt động quản trị nhà trường, tổ chức dạy học và quản lý dữ liệu.

Mới đây, trong khuôn khổ Ngày hội Khoa học – Công nghệ do UBND phường Yên Hòa (Hà Nội) tổ chức, Hệ thống quản trị trường học số do Trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) phát triển đã được chuyển giao, triển khai thí điểm tại Trường THCS Cầu Giấy, với sự phối hợp của chính quyền địa phương.

Giới thiệu cách sử dụng Hệ thống quản trị trường học số cho học sinh.

Hệ thống Quản trị Trường học số do Trường ĐH Kinh tế phát triển được định hướng như một giải pháp quản trị tổng thể, nhằm: Chuẩn hóa quy trình quản lý nhà trường trên môi trường số; tích hợp và khai thác dữ liệu phục vụ công tác điều hành; hỗ trợ ra quyết định trên cơ sở dữ liệu; nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý giáo dục.

Thông qua nền tảng số này, nhà trường có thêm công cụ để quản lý thông tin học sinh, lớp học, hoạt động chuyên môn và các đầu việc hành chính theo cách thống nhất hơn.

Bên cạnh việc hỗ trợ công tác quản lý và điều hành nhà trường, hệ thống quản trị trường học số còn tạo điều kiện để tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường. Thông qua việc chuẩn hóa và số hóa dữ liệu học tập, rèn luyện của học sinh, phụ huynh có thể tiếp cận thông tin một cách kịp thời, thống nhất, qua đó nắm bắt tình hình học tập của con em và phối hợp hiệu quả hơn với nhà trường trong công tác giáo dục.

Hoạt động chuyển giao, thí điểm này được xem là một bước triển khai cụ thể, cho thấy sự tham gia của cơ sở giáo dục đại học trong việc đưa Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vào thực tiễn quản trị giáo dục ở cơ sở.

Hoạt động này thể hiện cách tiếp cận triển khai chuyển đổi số giáo dục từ cơ sở, gắn với điều kiện thực tiễn của địa phương, đồng thời cho thấy vai trò của các cơ sở giáo dục đại học trong việc tham gia xây dựng và cung cấp giải pháp phục vụ quản trị công.

Trong khuôn khổ sự kiện, Trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) và Trường THCS Cầu Giấy cũng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, tạo cơ sở cho việc vận hành thử nghiệm, theo dõi và đánh giá quá trình triển khai.

Trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) phối hợp chuyển giao, thí điểm Hệ thống quản trị trường học số cho Trường THCS Cầu Giấy (phường Yên Hòa, Hà Nội).

Việc thí điểm Hệ thống quản trị trường học số tại một cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Hà Nội được xem là bước triển khai để các bên liên quan có cơ sở đánh giá mức độ phù hợp, hiệu quả vận hành và các điều kiện cần thiết trước khi nghiên cứu mở rộng.

Trên cơ sở kết quả triển khai, các đơn vị phối hợp có thể tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình, chuẩn dữ liệu và phương thức vận hành nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác quản trị nhà trường trong giai đoạn tới.

Thông qua việc tham gia phát triển và triển khai Hệ thống quản trị trường học số tại Trường THCS Cầu Giấy, Trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) tiếp tục cho thấy vai trò của cơ sở giáo dục đại học trong việc đồng hành cùng chính quyền địa phương triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số. Cách tiếp cận dựa trên tri thức quản trị, dữ liệu và công nghệ của nhà trường góp phần cung cấp thêm cơ sở thực tiễn cho quá trình đổi mới quản lý giáo dục ở cấp cơ sở, phù hợp với định hướng chung về chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.