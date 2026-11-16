Ngày 16/11, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Tiền thân là Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội, hoạt động trong các lĩnh vực khoa học cơ bản và công nghệ.

Ngày 4/6/1956, Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội được thành lập theo Quyết định 2183/TC của Thủ tướng Chính phủ; GS Ngụy Như Kon Tum làm hiệu trưởng. Lễ khai giảng đầu tiên diễn ra ngày 15/10/1956 tại số 19 Lê Thánh Tông. Trong những năm đầu thành lập, cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường vừa giảng dạy, học tập, nghiên cứu, vừa tham gia thực hiện nhiều nhiệm vụ cấp thiết của đất nước.

Năm 1993, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được thành lập. Hai năm sau, Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội được tách thành Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Từ đó, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên trở thành một trong những trường thành viên của ĐHQGHN.

Năm 1997, nhà trường tiên phong triển khai chương trình đào tạo Cử nhân Khoa học tài năng. Năm 2010, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên được thành lập trên cơ sở các khối chuyên, tiếp tục bồi dưỡng học sinh năng khiếu và đạt nhiều thành tích tại các kỳ thi Olympic.

GS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT (bìa phải) trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN. Ảnh: Thanh Hùng

Hiện nay, trường có 41 chương trình đào tạo đại học thuộc 28 ngành, 29 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 40 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Một số ngành, lĩnh vực đào tạo mới được mở theo nhu cầu phát triển khoa học và công nghệ như Khoa học dữ liệu, Khoa học và công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật điện tử và tin học, Sinh dược học và Công nghệ bán dẫn.

Số bài báo quốc tế của trường thuộc các cơ sở dữ liệu ISI/Scopus tăng từ 250 bài năm 2015 lên 648 bài năm 2025. Trong đó, hơn 60% công bố thuộc nhóm Q1, Q2 theo hệ thống phân hạng Scimago.

Năm 2017, trường là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên tại Đông Nam Á đạt kiểm định cấp cơ sở theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA. Trường cũng nhiều năm thuộc nhóm 3 tổ chức nghiên cứu hàng đầu Việt Nam theo Nature Index.

GS Lê Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, cho biết thời gian tới, trường sẽ tiếp tục gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trên nền tảng khoa học cơ bản; chú trọng làm chủ các công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, đồng thời phát huy không gian phát triển tại Hòa Lạc, hướng tới mục tiêu trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến trong khu vực và thế giới.

Tại buổi lễ, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ, ghi nhận những thành tích của nhà trường trong quá trình xây dựng và phát triển.

Trước đó, nhà trường từng được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, 2 Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Ông Bùi Thế Duy, Giám đốc ĐHQGHN phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Hùng

Ông Bùi Thế Duy, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh vai trò nền tảng của khoa học cơ bản đối với sự phát triển các công nghệ chiến lược và những ngành công nghiệp mới. Đây cũng là cơ hội để Trường ĐH Khoa học Tự nhiên tiếp tục phát huy thế mạnh, đóng góp vào những định hướng phát triển khoa học và công nghệ của ĐHQGHN và đất nước.

Ông Bùi Thế Duy đề nghị nhà trường tiếp tục triển khai các đề án phát triển, chú trọng xây dựng chương trình đào tạo tài năng, gắn kết khoa học cơ bản với nghiên cứu và ứng dụng. Đồng thời, trường cần đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, nhằm thúc đẩy nghiên cứu và phát triển các sản phẩm có giá trị ứng dụng cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.