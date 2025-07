Đây là một trong những nội dung trọng tâm của Đề án phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) giai đoạn 2025-2030 công bố tại buổi họp báo thông tin tuyển sinh năm 2025 và các chính sách ưu đãi đối với sinh viên học các ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, an toàn và an ninh mạng do Trường ĐH Quy Nhơn tổ chức ngày 15/7.

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn Đinh Anh Tuấn trao đổi thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: M.Hiền

Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo nhà trường giới thiệu thông tin tuyển sinh năm 2025 của Trường ĐH Quy Nhơn; tổng quan Đề án phát triển nguồn nhân lực trong các lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), an toàn và an ninh mạng giai đoạn 2025-2030.

4 ngành về công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, an toàn và an ninh mạng đào tạo tại QNU theo đề án, bao gồm: Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Thiết kế vi mạch); Vật lý kỹ thuật (Chuyên ngành Công nghệ gia công, đóng gói và kiểm thử vi mạch); Trí tuệ nhân tạo; Công nghệ thông tin (Chuyên ngành An toàn - an ninh mạng). Đây là những ngành học đang được tỉnh Gia Lai (mới) đặc biệt quan tâm trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển công nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam.

Sinh viên theo học các ngành học này sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi, cơ hội việc làm như: Hỗ trợ tài chính, học phí, chính sách học bổng, cơ hội thực tập, phát triển nghề nghiệp tại địa phương, trong nước và quốc tế.

Các chính sách cụ thể, sinh viên được vay vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để đóng học phí và được tỉnh Gia Lai hỗ trợ 100% lãi suất trong suốt thời gian học. Đặc biệt, nếu cam kết làm việc tại tỉnh tối thiểu 3 năm sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được tỉnh chi trả toàn bộ học phí. Ngoài ra, những sinh viên có kết quả học tập xếp loại Khá trở lên sẽ được nhận học bổng khuyến khích học tập của QNU trị giá bằng hoặc cao hơn mức học phí đã đóng. Bên cạnh đó, sinh viên còn có cơ hội được xét chọn nhận học bổng tài trợ từ các doanh nghiệp đối tác của nhà trường, cũng như học bổng Vallet trị giá hơn 30 triệu đồng mỗi năm nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn.

Theo lãnh đạo nhà trường, không chỉ được hỗ trợ tài chính, sinh viên còn được ưu tiên chỗ ở tại ký túc xá và được thực hành, nghiên cứu với hệ thống thiết bị hiện đại tại phòng thí nghiệm công nghệ cao trị giá 120 tỷ đồng. Nhà trường có đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên trình độ cao, cùng các nhóm nghiên cứu mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên phát triển chuyên môn. Ngoài ra, sinh viên còn được thực tập tại các công ty công nghệ hàng đầu như FPT Software, TMA Solutions, FUJINET…, có cơ hội làm cộng tác viên được trả lương, và được ưu tiên tuyển dụng theo chính sách của tỉnh với mức thu nhập hấp dẫn. Những chính sách này không chỉ tạo điều kiện học tập thuận lợi mà còn mở ra triển vọng nghề nghiệp rộng mở cho sinh viên sau khi ra trường.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: M.Hiền

Tỉnh Gia Lai (mới) đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực công nghệ cao khi chính thức triển khai Đề án phát triển nguồn nhân lực trong các lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, an toàn và an ninh mạng. Đề án được thực hiện với mục tiêu đào tạo ít nhất 7.500 kỹ sư, cử nhân và chuyên gia trình độ cao, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam. Đây là một trong những chiến lược trọng điểm của tỉnh nhằm đón đầu xu hướng chuyển đổi số và phát triển công nghiệp công nghệ cao trên cả nước.

Theo đề án, Trường ĐH Quy Nhơn được giao vai trò chủ lực thực hiện đề án, với hệ thống phòng thí nghiệm công nghệ bán dẫn dùng chung được đầu tư lên đến 120 tỷ đồng - một trong những phòng thí nghiệm hiện đại nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên, phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu.

Với vai trò chủ lực trong đề án, Trường ĐH Quy Nhơn đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Việc triển khai đề án không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học mà còn đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế số và hội nhập quốc tế.

An Nhiên