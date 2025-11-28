Không chỉ bồi dưỡng kiến thức, ngôi trường còn truyền cảm hứng, rèn luyện kỹ năng và mở ra cơ hội thay đổi tương lai cho nhiều thế hệ học trò.

Ngôi trường mang sứ mệnh đặc thù

Nằm giữa trung tâm phố biển, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn được Bộ GD-ĐT giao nhiệm vụ bồi dưỡng văn hóa, nâng cao năng lực học tập cho học sinh là người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa trước khi các em chính thức bước vào giảng đường đại học.

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

Mỗi năm, trường tiếp nhận hàng trăm học sinh đến từ các tỉnh miền núi phía Bắc Trung Bộ. Phần lớn các em có hoàn cảnh khó khăn, điều kiện học tập hạn chế. Vì thế, nhiệm vụ của nhà trường không chỉ là trang bị kiến thức mà còn giúp học sinh thích nghi với môi trường học thuật hiện đại, rèn luyện phương pháp tự học và kỹ năng sống.

Ông Lê Lâm - Hiệu trưởng nhà trường, cho biết nhà trường luôn coi mỗi học sinh là một câu chuyện, một nghị lực cần được nuôi dưỡng. Mục tiêu là giúp các em có đủ kiến thức và sự tự tin để bước tiếp vào đại học, xa hơn là thay đổi cuộc đời mình.

“Khác với môi trường trung học phổ thông thông thường, học sinh dự bị đại học phần lớn sống nội trú trong khuôn viên trường. Vì vậy, nhà trường xây dựng mô hình ‘trường học - ngôi nhà thứ hai’, bảo đảm học sinh được hỗ trợ toàn diện. Đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm vai trò cố vấn học tập và hỗ trợ tâm lý, thường xuyên theo dõi tiến độ học tập, quan tâm đời sống từng em”, ông Lâm chia sẻ.

Học sinh trong giờ học tại Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

Em Lo Nhật Duy (SN 2007), dân tộc Ơ Đu, ở tỉnh Nghệ An, cho biết điều khiến các em ấm lòng nhất chính là môi trường sống đoàn kết, thân thiện. “Lên đây, chúng em không còn cảm giác xa nhà vì thầy cô quan tâm như cha mẹ. Bạn bè từ nhiều vùng miền nhưng rất hòa đồng, luôn động viên nhau cùng tiến bộ”, Nhật Duy nói.

Em Bùi Văn Quang (dân tộc Mường, tỉnh Thanh Hóa) chia sẻ rằng khi được tuyển vào Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, em coi đó như cơ hội cuối cùng. Nhờ quá trình học tập tại trường, em có nền tảng kiến thức vững vàng và tự tin hơn. Năm vừa rồi, em đỗ vào Trường Sĩ quan Chính trị, điều mà trước đây em chưa từng nghĩ tới.

Nuôi dưỡng khát vọng, mở ra cánh cửa tương lai

Theo ông Lâm, tiền thân của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn là Cơ sở II của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Việt Trì, với nhiệm vụ bồi dưỡng dự bị đại học cho học sinh dân tộc thiểu số từ tỉnh Quảng Bình trở ra đến Lai Châu, Sơn La, Lạng Sơn. Sau 3 năm hoạt động, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, ngày 24/7/2003, Bộ GD-ĐT đã ký quyết định thành lập Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn. Nhiệm vụ của trường là tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học cho học sinh dân tộc thiểu số thuộc 7 tỉnh Bắc Trung Bộ (từ Thừa Thiên - Huế trở ra đến Ninh Bình).

Học sinh tham gia các trò chơi dân gian ngoài giờ học

Sau 20 năm xây dựng và phát triển, đã có 31 dân tộc có học sinh theo học tại trường. Nhà trường đã bồi dưỡng dự bị đại học cho hơn 11 nghìn học sinh dân tộc thiểu số và người Kinh ở các khu vực kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc 23 tỉnh. Từ mái trường này, nhiều học sinh đã trở thành kỹ sư, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân… đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Lâm cho biết thêm, để đạt được kết quả trên, nhà trường áp dụng chương trình bồi dưỡng đặc thù, tập trung vào các môn khoa học cơ bản, tiếng Anh, kỹ năng mềm và phương pháp tư duy logic. Bên cạnh giờ học chính khóa, học sinh được tham gia các buổi tư vấn hướng nghiệp, trải nghiệm thực tế và hội thảo chuyên đề với sự góp mặt của giảng viên, chuyên gia từ nhiều trường đại học.

Ngoài ra, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh trong toàn bộ hoạt động dạy học. Học sinh được tiếp cận hệ thống bài giảng điện tử, kho tài liệu mở và các phòng học thông minh. Những đổi mới này không chỉ giúp việc học trở nên trực quan, hiện đại mà còn tạo nền tảng để học sinh thích nghi tốt hơn khi bước vào bậc đại học.

Đẩy gậy là một trò chơi của đồng bào dân tộc

Nhờ phương pháp bồi dưỡng hiệu quả, tỷ lệ học sinh đủ điều kiện vào các trường đại học mỗi năm luôn đạt trên 95%. Nhiều em sau khi tốt nghiệp đã trở thành cán bộ, giáo viên, kỹ sư, bác sĩ, quay về đóng góp cho quê hương.

“Trong giai đoạn mới, nhà trường tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp phòng thí nghiệm, mở rộng khu ký túc xá, đồng thời tăng cường liên kết đào tạo với các trường đại học lớn. Mục tiêu là trở thành mô hình trường dự bị chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục và sự phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chúng tôi không chỉ bồi dưỡng kiến thức mà còn khơi dậy ước mơ. Mỗi khóa học sinh ra trường chính là một cánh cửa mở ra tương lai mới cho các em và cho cả cộng đồng nơi các em trở về phục vụ”, ông Lâm khẳng định.

Lê Dương