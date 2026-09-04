Luật sư cho rằng các trường đã vi phạm Luật Giáo dục quốc gia khi xâm phạm quyền học tập của học sinh chỉ vì những vấn đề nhỏ liên quan đến kiểu tóc.

Ngày 23/8 là ngày đầu tiên của học kỳ mới tại Trường THPT Ngân Xuyên và Trường THCS số 24 Ngân Xuyên, ở thành phố Ngân Xuyên, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, Trung Quốc.

Các video lan truyền trên mạng cho thấy một số giáo viên được bố trí tại cổng hai trường để kiểm tra kiểu tóc của học sinh và không cho những em không đáp ứng quy định về kiểu tóc vào trường, theo Jinyun News.

Trong các video, nhiều học sinh bị từ chối vào trường, khiến nhiều phụ huynh bối rối. Một số phụ huynh phải tìm người cắt, chỉnh tóc cho con vào phút chót.

Gần cổng trường, một số thợ cắt tóc dựng các quầy tạm thời để phục vụ học sinh có nhu cầu. Theo các video và bài đăng trên mạng, một số học sinh phải xếp hàng chờ đến lượt.

Nhiều học sinh tìm đến những tiệm cắt tóc ven đường sau khi bị từ chối cho vào trường vì không đáp ứng các quy định nghiêm ngặt về kiểu tóc. Ảnh: Sohu

Theo quy định về kiểu tóc của hai trường, học sinh nam phải để tóc không phủ lông mày, không chạm tai và phần tóc phía sau không chạm cổ áo. Những em không đáp ứng tiêu chuẩn phải đến tiệm cắt tóc để chỉnh sửa ngay trước khi được phép vào trường.

Đối với nữ sinh, nếu để tóc ngắn, tóc không được dài quá gáy; nếu để tóc ngang vai hoặc dài, học sinh phải buộc tóc đuôi ngựa.

Tất cả học sinh đều bị cấm uốn hoặc nhuộm tóc. Nam sinh muốn cạo trọc đầu phải được nhà trường cho phép trước.

Một số phụ huynh nói với các cơ quan truyền thông rằng họ không biết về những quy định cụ thể này.

Một giáo viên Trường THPT Ngân Xuyên, đề nghị giấu tên, cho biết học sinh sẽ được phép vào trường sau khi “chỉnh sửa tóc theo quy định”.

“Chúng tôi không có ý định ngăn học sinh vào trường. Chúng tôi chỉ muốn trao đổi với phụ huynh và phối hợp thuyết phục học sinh tuân thủ quy định về kiểu tóc”, giáo viên này nói.

Một quan chức của Cục Giáo dục thành phố Ngân Xuyên cho biết cơ quan này đang điều tra sự việc và chưa đưa ra quyết định về cách xử lý.

Luật sư Mạnh Bác của Công ty Luật Jingshi Bắc Kinh cho rằng các trường đã vi phạm Luật Giáo dục Trung Quốc khi xâm phạm quyền được học của học sinh bằng cách từ chối cho các em vào trường chỉ vì kiểu tóc.

Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, Quy định về hành vi của học sinh THCS yêu cầu học sinh cần ăn mặc gọn gàng, không được uốn hoặc nhuộm tóc, trang điểm hay đeo trang sức.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục, nam sinh không được để tóc dài, trong khi nữ sinh không được đi giày cao gót.

Bên cạnh các quy định chung này, nhiều trường học trên cả nước xây dựng thêm những yêu cầu chi tiết về kiểu tóc và áp dụng khá nghiêm ngặt.

Giữa tháng 8, một phụ huynh ở Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, đã gửi khiếu nại tới chính quyền địa phương, cho biết một trường THCS ép con trai ông cắt tóc và dọa không cho em đăng ký nhập học nếu không chấp hành.