Theo phản ánh của nhiều phụ huynh có con em theo học tại Trường THCS Hùng Vương (xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai), việc một số giáo viên chủ nhiệm kêu gọi nộp tiền đối ứng để mua bàn ghế và sơn sửa lớp học chuẩn bị cho năm học mới là không hợp lý.

Thư kêu gọi nộp tiền đối ứng mua bàn ghế từ một phụ huynh của lớp 8A6. Ảnh: Trần Hoàn

Tại nhóm lớp 8A6, một phụ huynh đã đăng tải thư kêu gọi như sau: “Nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cơ sở vật chất cho năm học 2026-2027, thực hiện theo chủ trương chung của nhà trường, tập thể lớp 8A6 dự kiến triển khai một số nội dung chỉnh trang, sửa chữa lớp học để tạo môi trường khang trang, sạch đẹp, an toàn và thuận lợi cho việc học tập của các em.

Qua kiểm tra thực tế, một số bàn ghế của lớp đã cũ, xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến việc ngồi học và sinh hoạt của học sinh. Nhà trường đã hỗ trợ 12 bộ bàn ghế mới; phần kinh phí đối ứng của lớp là 12 bộ bàn ghế học sinh (13,2 triệu đồng); sơn sửa phòng học và hành lang (các lớp làm chung và chia đều kinh phí); trang trí, sắp xếp lớp học; dụng cụ quét dọn; kệ trưng bày kỷ niệm…

Lớp 8A6 có 47 bạn, tạm ứng mỗi bạn 500.000 đồng để chuẩn bị cho công tác thực hiện đồng bộ, còn dư sẽ chuyển vào quỹ năm học”.

Cùng thời điểm này, cô N.T.H., giáo viên chủ nhiệm lớp 6A4 cũng triển khai kế hoạch trong nhóm phụ huynh: “Hiện tại lớp chúng ta chưa bầu được hội trưởng phụ huynh nên cô giáo xin phép thay mặt trao đổi một số vấn đề. Cụ thể, sau khi nhận lớp, giáo viên chủ nhiệm đã tìm hiểu thực tế lớp học và mong muốn có một lớp học khang trang hơn, đầy đủ cơ sở vật chất cơ bản nhằm tạo cho các con tâm thế tích cực để chào đón năm học mới.

Một số bàn ghế của lớp 8A6 đã cũ, xuống cấp, hư hỏng. Ảnh: Trần Hoàn

Hiện tại bàn ghế của lớp đủ và vẫn còn ngồi được, tuy nhiên đã rất cũ và nhiều bộ bị lung lay. Nhà trường đã hỗ trợ 9 bộ bàn ghế, phụ huynh em L.M.Đ. ủng hộ thêm 1 bộ. Hiện tại lớp đã có được 10 bộ bàn ghế, còn thiếu 11 bộ, rất cần sự chung tay, đồng lòng của quý phụ huynh.

Qua tham khảo, giá một bộ bàn ghế được đóng chắc chắn là 1,15 triệu đồng, chia ra mỗi bạn khoảng 300.000 đồng. Nếu phụ huynh đồng lòng thống nhất thì cô đặt sớm để đóng cho kịp năm học mới”.

Ngày 17/8, cô H., giáo viên chủ nhiệm lớp 8A6 cho biết, việc kêu gọi đóng tiền mua bàn ghế là do phụ huynh tự thống nhất với nhau rồi triển khai, giáo viên chủ nhiệm không chỉ đạo.

Cũng theo cô H., sau khi nắm được thông tin, cô có hỏi một số phụ huynh thì họ cho biết, mong muốn của phụ huynh là con em có bộ bàn ghế tốt hơn để ngồi cho thoải mái.

Phòng học lớp 6A4. Ảnh: Trần Hoàn

“Phụ huynh có hỏi ý kiến nhưng tôi nói là để xem tình hình như thế nào đã. Sau đó họ tự triển khai luôn”, cô H. chia sẻ.

Còn cô N.T.H., giáo viên chủ nhiệm lớp 6A4 xác nhận, chính cô là người đăng tải thông tin trên nhóm hội phụ huynh. Theo cô H, sau khi có 10 bộ bàn ghế mới, số bàn ghế cũ còn lại bị lung lay, sợ các em viết bài không được nên phụ huynh nhờ cô trao đổi và xin ý kiến của lớp.

Hiệu trưởng nhà trường nói gì?

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Văn Đức, Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương cho biết, việc kêu gọi phụ huynh đóng tiền mua bàn ghế không phải chủ trương của nhà trường mà do ông bảo vệ và giáo viên chủ nhiệm tự đứng ra triển khai.

Theo ông Đức, để chuẩn bị cho năm học 2026-2027, nhà trường đã đóng mới 60 bộ bàn ghế và sửa chữa toàn bộ số bàn ghế cũ. Hiện bàn ghế vẫn đủ để học sinh sử dụng, tuy nhiên một số bộ bị lung lay, mặt bàn bị vẽ bẩn.

Ông Đức thừa nhận việc kêu gọi phụ huynh đóng tiền mua bàn ghế là sai. Theo quy định, kinh phí mua sắm, sửa chữa bàn ghế thuộc nguồn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, nguồn kinh phí này hiện chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ, chưa đáp ứng được sự đồng bộ về cơ sở vật chất.

Trường THCS Hùng Vương. Ảnh: Trần Hoàn

Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương cũng nhận trách nhiệm về việc chưa kiểm soát hết thông tin liên quan đến việc vận động phụ huynh đóng góp và cho biết sẽ chịu trách nhiệm trước UBND xã.

“Nếu có phụ huynh đã nộp tiền, tôi sẽ yêu cầu giáo viên chủ nhiệm trả lại cho họ ngay”, ông Đức khẳng định.