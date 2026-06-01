Ngày 31/5, Trương Lăng Hách có mặt tại một sự kiện quảng bá thương hiệu thời trang ở trung tâm thương mại Vạn Tượng Thành, quận Thanh Tú, Nam Ninh, thu hút hàng nghìn người hâm mộ. Trước giờ chương trình diễn ra, đám đông tập trung trước cửa trung tâm thương mại đã gây ra cảnh tượng hỗn loạn.

Khi cánh cửa chính được mở, những người phía sau liên tục xô đẩy để giành vị trí, khiến một tấm cửa kính lớn bất ngờ vỡ vụn. Âm thanh kính vỡ lớn khiến nhiều người giật mình lùi lại, mảnh kính văng khắp mặt đất trong khi tiếng la hét vang lên khắp khu vực.

Người hâm mộ chen lấn để gặp Trương Lăng Hách. Ảnh: Weibo

Dù lực lượng an ninh đã cố gắng kiểm soát tình hình, dòng người vẫn tiếp tục dồn lên phía trước. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều người bị mắc kẹt ở khu vực cửa ra vào, một số người ngã xuống đất nhưng đám đông phía sau vẫn tiếp tục chen lấn. Sau khi vào bên trong, tình trạng quá tải diễn ra khi toàn bộ 5 tầng lầu chật kín người, khu vực thang cuốn gần như không còn khoảng trống.

Tại hiện trường có 5 người bị xây xát nhẹ được đưa đến bệnh viện kiểm tra, điều trị. Đại diện của Trương Lăng Hách sau đó lên tiếng: "Do lịch trình của hoạt động thương hiệu hôm nay có điều chỉnh đột xuất nên không thể gặp gỡ mọi người như dự kiến, chúng tôi chân thành xin lỗi".

Trương Lăng Hách trong phim truyền hình Trục Ngọc đóng cùng Điền Hi Vi. Ảnh: Weibo

Ngoài lời xin lỗi, ê-kíp cam kết hoàn trả toàn bộ chi phí phát sinh cho người hâm mộ đã đến Nam Ninh tham dự sự kiện, bao gồm vé máy bay, vé tàu cao tốc, khách sạn và tiền taxi. Phía thương hiệu tổ chức sự kiện cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và nam diễn viên.

Đây không phải lần đầu các sự kiện của Trương Lăng Hách rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Với sân khấu được đặt tại sảnh trung tâm, từng có thời điểm toàn bộ 5 tầng lầu của một trung tâm thương mại chật kín người chỉ vì anh xuất hiện. Sức hút ngày càng lớn của Trương Lăng Hách phần lớn đến từ thành công vang dội của bộ phim ngôn tình cổ trang Trục Ngọc đóng cùng Điền Hi Vi, giúp danh tiếng của anh lên cao.

Sinh năm 1997, Trương Lăng Hách (tên thật Trương Gia Vĩ) từng học ngành kỹ thuật điện tại Đại học Sư phạm Nam Kinh trước khi bước vào làng giải trí năm 2020. Bước ngoặt đầu tiên đến với anh qua vai nam phụ Trường Hành trong bộ phim Thương Lan Quyết năm 2022, khi hình ảnh vị Chiến thần si tình giúp anh thu hút hàng triệu người hâm mộ mới.

Cảnh tượng hỗn loạn tại sự kiện:

Nguồn: TVBS

Minh Phi