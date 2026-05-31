Nam diễn viên Trương Lăng Hách xuất hiện tại một sự kiện quảng bá thương hiệu thời trang ở Nam Ninh, thu hút hàng nghìn người hâm mộ đến theo dõi.

Tuy nhiên, trước giờ chương trình diễn ra, đám đông tập trung trước cửa trung tâm thương mại đã gây ra cảnh tượng hỗn loạn. Khi cánh cửa chính được mở, những người đứng phía sau liên tục xô đẩy để giành vị trí thuận lợi, khiến một tấm cửa kính lớn bất ngờ vỡ vụn.

Âm thanh kính vỡ lớn khiến nhiều người giật mình lùi lại. Mảnh kính văng khắp mặt đất trong khi tiếng la hét vang lên khắp khu vực. Dù lực lượng an ninh đã cố gắng kiểm soát tình hình, dòng người vẫn tiếp tục dồn lên phía trước.

Cảnh tượng hỗn loạn tại sự kiện:

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều người bị mắc kẹt ở khu vực cửa ra vào, một số khán giả ngã xuống đất nhưng đám đông phía sau vẫn tiếp tục chen lấn. Nhiều người có mặt tại hiện trường không giấu được sự hoảng sợ và liên tục thốt lên: “Quá đáng sợ”.

Sau khi vào bên trong trung tâm thương mại, tình trạng quá tải vẫn tiếp diễn. Các tầng lầu chật kín người, trong khi khu vực thang cuốn gần như không còn khoảng trống khi người hâm mộ liên tục đổ về để theo dõi nam diễn viên.

Trương Lăng Hách hiện nhận được sự quan tâm lớn sau thành công của Trục Ngọc. Mỗi lần xuất hiện công khai, anh đều thu hút lượng lớn người hâm mộ, tạo nên những cảnh tượng đông đúc.

Trương Lăng Hách hiện là một trong những diễn viên nam được quan tâm nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Sinh năm 1997 tại Giang Tô, Trương Lăng Hách (tên thật Trương Gia Vĩ) tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện tại Đại học Sư phạm Nam Kinh. Sở hữu chiều cao 1,9m cùng ngoại hình nổi bật, anh gia nhập làng giải trí từ năm 2020 và được chú ý qua các phim như Thiếu nữ đại nhân, Tâm động tuổi 18...

Giữa làn sóng diễn viên trẻ, Trương Lăng Hách từng được kỳ vọng nhờ ngoại hình sáng và lợi thế chiều cao. Tuy nhiên, anh cũng không ít lần gây tranh cãi, thậm chí bị một bộ phận cư dân mạng gắn với biệt danh “tướng quân kem nền”.

Ngoài ra, nam diễn viên từng vướng tranh cãi vì phát ngôn trong một chương trình giải trí khi bị cho là có lời nói thiếu tinh tế liên quan đến ngoại hình người Đông Nam Á.

Nguồn: TVBS