Ngày 23/5, Digital Music News đưa tin đại diện của Ricky Martin (55 tuổi) xác nhận nam ca sĩ vẫn an toàn sau sự cố hỗn loạn xảy ra trong concert tại Montenegro.

Theo người phát ngôn, vụ việc xảy ra khi Ricky mở màn chặng lưu diễn châu Âu. Một khán giả được cho là đã xịt hơi cay về phía sân khấu, khiến chương trình phải tạm dừng đột ngột.

Nam ca sĩ chạy khỏi sân khấu:

Thông báo cho biết nhiều khán giả nhanh chóng rời khỏi khu vực và được hỗ trợ y tế, trong khi Ricky cùng ê-kíp lập tức rời sân khấu như một biện pháp phòng ngừa.

Lực lượng an ninh và chính quyền địa phương sau đó có mặt để kiểm soát tình hình và đảm bảo an toàn cho người tham dự.

Dù ê-kíp khuyên nên hủy phần còn lại của chương trình, Ricky vẫn quyết định quay lại biểu diễn sau khi cơ quan chức năng xác nhận tình hình đã được kiểm soát. Đại diện nam ca sĩ cho biết anh muốn tiếp tục đêm diễn để “giữ lời hứa với người hâm mộ”.

Tour diễn của Ricky Martin vẫn diễn ra theo kế hoạch với các điểm đến tại Croatia, Ý, Thụy Sĩ, Đức, Ba Lan, Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ trong mùa hè này.

Ricky Martin (tên thật Enrique Martín Morales), sinh năm 1971 tại San Juan, Puerto Rico. Anh là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng toàn cầu và được mệnh danh là “Ông hoàng nhạc Latin”.

Nam ca sĩ bắt đầu sự nghiệp từ năm 12 tuổi khi gia nhập nhóm nhạc Menudo. Sau khi tách nhóm, anh phát triển sự nghiệp solo và bùng nổ toàn cầu vào cuối thập niên 1990 với loạt hit như La Copa de la Vida, She Bangs, Maria...