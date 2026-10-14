Liên quan đến vụ việc giáo viên tại phân hiệu 1, Trường Mầm non Thạch Lạc (Hà Tĩnh) nhắn tin vận động phụ huynh đóng góp hơn 500.000 đồng/trẻ khi chưa họp phụ huynh, nhà trường đã hoàn trả hơn 90 triệu đồng cho phụ huynh.

Bà Trần Thị Phương Thảo, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạch Lạc, cho biết sau khi báo chí phản ánh, nhà trường đã yêu cầu phó hiệu trưởng phụ trách phân hiệu 1 cùng giáo viên chủ nhiệm các lớp hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu từ phụ huynh.

“Nhà trường đã hoàn trả tiền cho hơn 170 phụ huynh ở phân hiệu 1, với tổng số tiền hơn 90 triệu đồng”, bà Thảo cho biết.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạch Lạc cũng nhận trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra sự việc. “Với tư cách là người đứng đầu, tôi xin chịu trách nhiệm khi để phó hiệu trưởng và giáo viên tại phân hiệu 1 tự ý vận động thu tiền phụ huynh không đúng quy định, quy trình”, bà Thảo nói.

Trường Mầm non Thạch Lạc đã hoàn trả hơn 90 triệu đồng cho phụ huynh sau VietNamNet phản ánh.

Bà Nguyễn Thị Hảo, Phó Hiệu trưởng phụ trách phân hiệu 1, cho biết do khó khăn sau sáp nhập, trường chưa thể tổ chức họp phụ huynh. Trong khi đó, các hạng mục phục vụ hoạt động dạy học và sinh hoạt của trẻ vẫn cần kinh phí nên bà đã thống nhất với giáo viên tại phân hiệu vận động phụ huynh đóng góp.

“Sau phản ánh của báo VietNamNet, tôi nhận thấy việc vận động thu tiền phụ huynh khi chưa thực hiện đúng quy trình là sai quy định, vượt thẩm quyền. Tôi đã phối hợp với giáo viên hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu cho phụ huynh”, bà Hảo nói.

Trường khó khăn phải báo cáo xã

Liên quan đến sự việc, ông Trần Xuân Hoàng, Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc cho biết, nhà trường đã nhận ra sai sót và hoàn trả toàn bộ số tiền thu chưa đúng quy định cho phụ huynh.

Theo ông Hoàng, UBND xã đã yêu cầu nhà trường chấn chỉnh, nghiêm túc thực hiện các quy định về vận động tài trợ, huy động nguồn lực xã hội hóa.

“Ban Giám hiệu nhà trường và bà Nguyễn Thị Hảo, Phó Hiệu trưởng phụ trách phân hiệu 1, đã kiểm điểm trước lãnh đạo UBND xã, đại diện Thường trực Đảng ủy, Ban Tổ chức và Ủy ban Kiểm tra. Hiện những người liên quan tiếp tục được yêu cầu báo cáo, giải trình về sự việc”, ông Hoàng nói.

Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc thông tin thêm, trước năm học mới, các trường trên địa bàn đã báo cáo những hạng mục còn thiếu. Trên cơ sở đó, xã bố trí kinh phí thực hiện các hạng mục cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn trước mắt về cơ sở vật chất.

Liên quan đến việc vận động đóng góp tại các cơ sở giáo dục, ông Hoàng cho rằng khi gặp khó khăn trong quá trình tổ chức dạy học, nhà trường cần báo cáo chính quyền địa phương để được hướng dẫn, bảo đảm thực hiện đúng quy trình.