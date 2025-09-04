Mới đây, loạt video ghi lại bữa ăn của trẻ tại một trường mẫu giáo ở Chu Khẩu (Hà Nam, Trung Quốc) bất ngờ gây “bão mạng”. Nhiều người xuýt xoa gọi đây là “ngôi trường trong mơ”.

Theo Sohu, nguyên liệu chế biến vô cùng phong phú, món nào cũng khiến người xem “ứa nước miếng”. Không ít bình luận hài hước: “Trẻ con ăn nhiều thế không tốt đâu, để tôi đến ăn hộ”.

Thực đơn gây sốt mạng của trường mầm non. Ảnh: Sohu

Ngày 31/8, hiệu trưởng trường tên Chu cho biết, toàn bộ món ăn trong video đều phục vụ học sinh. Thực đơn chính bao gồm thịt gà, vịt, cá, bò, cừu, các loại trứng, hải sản, rau củ và hoa quả.

Trường cung cấp 3 bữa chính cùng 2 bữa phụ mỗi ngày, trong đó bữa trưa phong phú nhất. Chi phí ăn uống của mỗi trẻ chỉ khoảng 20 NDT/ngày (tương đương 73.000 đồng).

“Trường có hơn 10 lớp, lớp nhỏ 25 em, lớp giữa 30 em, lớp lớn 35 em. Chúng tôi có 9 đầu bếp chuyên trách nấu ăn cho các con, còn tôi trực tiếp giám sát toàn bộ quá trình chế biến”, ông Chu nói.

Hiệu trưởng khẳng định thực đơn luôn được thay đổi, hiếm khi lặp lại trong suốt một học kỳ. Thỉnh thoảng, học sinh còn được thưởng thức cả những món đắt đỏ như tôm hùm, cua huỳnh đế hay bào ngư.

“Dù đôi khi vượt ngân sách nhưng để trẻ ăn ngon, ăn khỏe, chúng tôi thấy hoàn toàn xứng đáng”, ông nhấn mạnh.

Có bữa trẻ được ăn tôm hùm, cua huỳnh đế, bào ngư. Ảnh: Sohu

Ông Chu nhấn mạnh, chất lượng bữa ăn chính là “thương hiệu vàng” của trường. Ngoài ra, thực đơn cũng được điều chỉnh theo mùa để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Chị Vương - phụ huynh có 2 con học tại trường - xác nhận các bữa ăn trong video là suất ăn thực tế của học sinh.

“Cơm ở trường ngon và đa dạng hơn hẳn những nơi khác, mà chi phí mỗi ngày chỉ hơn 20 NDT. Hai con tôi béo tốt hơn hẳn, về nhà chẳng muốn ăn thêm nữa”, chị cho biết.

Chị khẳng định, nhà trường còn thường xuyên mời phụ huynh đến dự giờ bữa ăn để trực tiếp chứng kiến.