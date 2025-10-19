Tối 18/10, Trương Minh Cường tham dự triển lãm Baby Sumo Kō - Worlds of Joy của nghệ sĩ Koichi tại TPHCM với 2 chiếc nạng cùng những bước chân tập tễnh.

Trò chuyện với VietNamNet, anh cho biết bị chấn thương nghiêm trọng khi chơi pickleball. Ban đầu, anh không nhận ra mức độ nghiêm trọng của chấn thương nên đi bóp thuốc nhưng vẫn đau, không thể bước nổi. Khi tình trạng ngày càng trầm trọng, mọi người khuyên anh đi chụp MRI. Kết quả cho thấy gân chân bị đứt hoàn toàn, buộc phải phẫu thuật. Anh phải chờ đến tuần sau mới có lịch phẫu thuật để nối gân lại.

Trương Minh Cường nói đây là lần thứ 2 trong năm nay gặp chấn thương khi chơi pickleball. Tháng trước, anh bị căng cơ do không khởi động kỹ, còn lần này nghiêm trọng hơn nhiều.

Trương Minh Cường và nghệ sĩ Koichi.

Dù đang chờ lịch phẫu thuật và được khuyên hạn chế đi lại, Trương Minh Cường vẫn quyết định tham dự triển lãm nghệ thuật của người bạn thân.

Chia sẻ thêm với VietNamNet, Trương Minh Cường đang chuẩn bị cho dự án phim mới thuộc thể loại tình cảm, anh vừa là nhà sản xuất vừa đảm nhận một vai diễn nhỏ.

Nhiếp ảnh gia Quốc Huy thăm hỏi Trương Minh Cường.

Trương Minh Cường phải dùng nạng để di chuyển:

Triển lãm Worlds of Joy - Baby Sumo Kō do nghệ sĩ Koichi tổ chức thu hút sự quan tâm của giới yêu nghệ thuật tại TPHCM. Koichi - nghệ sĩ gốc Việt đang sinh sống và làm việc tại Singapore tạo nên cơn sốt với nhân vật Baby Sumo Kō - biểu tượng mang thông điệp mạnh mẽ về yêu thương bản thân và chống định kiến ngoại hình.

Hình ảnh thú vị ở triển lãm.

Koichi cho biết nhân vật Sumo được chọn vì lý do đặc biệt. Trong văn hóa Nhật Bản, võ sĩ sumo luôn tự hào về cơ thể của mình, không ai dám chỉ trích hay kỳ thị. Từ đó, anh nghĩ đến việc tạo ra Baby Sumo Kō - nhân vật trẻ em mang hình ảnh đáng yêu hơn để thu hút nhiều đối tượng hơn.

Nghệ sĩ khẳng định muốn thông điệp yêu cơ thể được truyền tải nhiều hơn vì cảm thấy những câu chuyện miệt thị ngoại hình rất đáng phê phán nhưng chính chúng ta cũng cần tin và yêu bản thân hơn.

Triển lãm được chia thành 3 phần chính: The Arts of Joy với các tác phẩm lấy cảm hứng từ Van Gogh, Vermeer, Dali đến Hokusai; The Stars of Joy với hình ảnh lấy cảm hứng từ các ngôi sao như Marilyn Monroe, Michael Jackson, Lady Gaga, Cristiano Ronaldo và The Colors of Joy với các nền văn hóa đa dạng từ Bollywood Kō, Geisha Kō đến Dragon Kō, Snowflake Kō.

Triển lãm diễn ra từ 19-24/10/2025 tại Công viên Bến Thành, TPHCM.