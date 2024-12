Trường học “Vì an toàn giao thông Thủ đô” 2024

Sáng nay 27/12, tại Trường THCS - THPT Newton (quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội), Ban tổ chức Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" tổ chức Lễ tổng kết năm 2024 và phát động Chương trình năm 2025. Tại đây, Trường THCS - THPT Newton vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhờ có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình.

Đại diện Trường THCS - THPT Newton (giữa) nhận bằng khen của UBND TP. Hà Nội nhờ có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2024. Ảnh: Trường liên cấp Newton

Năm 2024 là năm thứ hai chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô” tổ chức song song hai hình thức thi tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông trên inetrnet, gồm cuộc thi trắc nghiệm và cuộc thi viết “Vì An toàn giao thông Thủ đô”.

Nhà giáo tâm huyết sáng tạo Lê Thị Bích Dung - Phó Chủ tịch HĐQT, nhà đồng sáng lập Hệ thống Trường lên cấp Newton trao giải thưởng cho các đơn vị tại lễ tổng kết chương trình. Ảnh: Trường liên cấp Newton

Chia sẻ về quá trình tham gia cuộc thi trắc nghiệm Vì an toàn giao thông Thủ đô trên internet, đại diện Ban giám hiệu Trường THCS - THPT Newton cho biết, tháng 11/2024, nhà trường đã phát động qua đó thu hút được trên 3.000 lượt giáo viên, học sinh dự thi.

Trước khi tham gia dự thi, tất cả giáo viên, học sinh nhà trường đều chủ động tìm hiểu, bổ sung kiến thức, cập nhật thông tin về Luật Trật tự an toàn giao thông. Những câu hỏi, tình huống thực tế tại các vòng thi thực sự giúp thầy cô, học sinh củng cố, ghi nhớ các quy định của pháp luật; đồng thời cũng là lời nhắc nhở mỗi người cần tuyệt đối tuân thủ, chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Trường Newton tích cực tham gia công tác tổ chức lễ tổng kết, góp phần tạo nên thành công của chương trình. Ảnh: Hệ thống Trường liên cấp Newton

Xuất sắc đạt giải tại vòng 2 và vòng 3 của cuộc thi, 4 học sinh Trường Newton ghi danh vào vòng chung kết. Trường THCS - THPT Newton cũng được Ban tổ chức tin tưởng lựa chọn làm nơi tổ chức vòng chung kết cuộc thi trắc nghiệm và lễ tổng kết chương trình truyền thông Vì an toàn giao thông Thủ đô 2024.

Trường THCS - THPT Newton đã nhiệt tình, chu đáo trong công tác chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất, hệ thống máy tính, đường truyền, hỗ trợ tích cực trong mọi khâu chuẩn bị, góp phần tạo nên thành công cho chương trình.

Sau lễ tổng kết, Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2025 chính thức được phát động để lan tỏa văn hóa giao thông đến mọi người, mọi nhà, đóng góp tích cực trong việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh của người Hà Nội.

Lồng ghép kiến thức pháp luật trong các hoạt động giáo dục

Đại diện hệ thống cho biết, mỗi ngày, học sinh Trường Newton đến trường bằng nhiều hình thức, gồm: xe đưa đón của trường, phương tiện công cộng, phương tiện cá nhân... Dù di chuyển bằng phương tiện nào, việc nắm rõ các nguyên tắc giao thông, kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông là điều vô cùng quan trọng, cần thiết.

Một tiết học ngoài trời tại Trường Newton được thiết kế sinh động với những tình huống giao thông thực tế. Ảnh: Hệ thống Trường liên cấp Newton

Để học sinh phát triển toàn diện Tâm - Trí - Thể - Mỹ, Trường Newton thường xuyên lồng ghép nội dung kỹ năng sống trong các hoạt động giáo dục chính khóa. Khi xây dựng chương trình, các bài học về kỹ năng bảo đảm an toàn giao thông được thầy cô quan tâm xây dựng dưới nhiều hình thức khác nhau.

Đó có thể là một tiết học ngoài trời được thiết kế sinh động với những tình huống giao thông thực tế. Tham gia tiết học, học sinh cùng nhau trải nghiệm các tình huống giao thông; thực hành, ghi nhớ các loại biển báo giao thông, tìm hiểu về những quy tắc bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông…

Nhằm tăng sức hấp dẫn và giúp học sinh khắc sâu kiến thức, thầy cô Trường Newton còn tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi Quizizz. Trong trò chơi này, học sinh phải nhanh chóng trả lời các câu hỏi về Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, giúp tăng hiểu biết, kỹ năng cho các em.

Học sinh Newton cùng nhau trải nghiệm các tình huống giao thông. Ảnh: Hệ thống Trường liên cấp Newton

Thông qua mỗi giờ học tập thú vị, những bài học thiết thực được học sinh Newton ghi nhớ, áp dụng vào cuộc sống; góp phần nâng cao ý thức tuân thủ luật giao thông mọi lúc, mọi nơi và lan tỏa điều này đến mọi người xung quanh.

Ngoài kỹ năng tham gia giao thông, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Trường Newton còn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, trong đó có kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Việc trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho đội ngũ nhân sự là bước đi quan trọng giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh, bảo đảm môi trường học tập an toàn, lành mạnh.

Thùy Linh