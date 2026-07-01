Chiếc kén (Chrysalis) đánh dấu sự trở lại của Trương Ngọc Ánh sau đúng 10 năm vắng bóng màn ảnh kể từ phim Truy sát. Đây là dự án phim hợp tác giữa công ty của Trương Ngọc Ánh với ê-kíp Mỹ. Phim được bấm máy tại TPHCM hồi đầu tháng 4/2025, do đạo diễn người Mỹ Jordan Schulz cầm trịch.

Diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh trong buổi công bố dự án "Chiếc kén".

Bên cạnh vai trò nhà sản xuất, Trương Ngọc Ánh còn đảm nhận 1 vai trong phim bên cạnh các diễn viên Daniel K. Winn, Kiều Chinh, Samuel An, Lan Thy... Nhân vật của cô có thời lượng ngắn, chỉ khoảng vài cảnh song nặng về tâm lý.

Tháng 10/2025, Trương Ngọc Ánh vướng lao lý khiến nhiều người lo lắng về số phận bộ phim.

Sau hơn nửa năm im ắng, Chiếc kén chính thức được chiếu trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2026. Phim cũng được chọn tranh giải hạng mục Phim châu Á cùng 12 tác phẩm của các quốc gia, khu vực tại sự kiện.

Trong buổi chiếu chiều 1/7, vai diễn của Trương Ngọc Ánh đã được ê-kíp chính sửa. Ở góc chính diện, gương mặt cô gần như thay đổi hoàn toàn. Tuy nhiên ở góc nghiêng, người xem vẫn nhận ra nữ diễn viên.

Chia sẻ với VietNamNet, nhà sản xuất Daniel K. Winn nói trước khi giới thiệu dự án tại LHP, ê-kíp đã có một số công tác hậu kỳ cho nhân vật cũng như câu chuyện tổng thể phim.

Trong đó, nhân vật người mẹ do diễn viên Trương Ngọc Ánh đóng được sử dụng nhiều phương pháp thay thế với 3 công nghệ chính là AI, CGI và ADR. Điều này góp phần hoàn thiện nhân vật, thu lại tiếng phù hợp với tạo hình mới sau khi điều chỉnh.

Clip đại diện nhà sản xuất Daniel K. Winn chia sẻ

Quá trình chỉnh sửa tốn kém thêm khoảng 10% so với tổng chi phí ban đầu nhưng nhà sản xuất cho rằng điều này rất cần thiết.

“Chúng tôi đã nỗ lực nhiều và thực hiện kỹ lưỡng việc này. Quyết định làm lại nhân vật xuất phát từ mong muốn tôn trọng câu chuyện và nhân vật phim. Ê-kíp không muốn vì bất kỳ lý do nào làm ảnh hưởng đến tính chân thực của tác phẩm”, anh bày tỏ.

Nhà sản xuất Daniel K. Winn, nghệ sĩ Kiều Chinh và diễn viên nhí trong phim.

Nhà sản xuất xác định Việt Nam là thị trường đầu tiên mà phim sẽ phát hành chính thức, trước khi đưa tác phẩm chiếu tại các thị trường thế giới như Mỹ, Pháp... Họ cũng sẽ giữ bản chiếu phim gốc hiện tại khi phát hành tại các nơi khác.

Phim Chiếc kén lấy cảm hứng từ tuổi thơ của họa sĩ Daniel K. Winn. Câu chuyện phim không dừng ở chiến tranh hay di dân, mà đi vào quan hệ gia đình, ký ức tuổi thơ và con đường nghệ thuật của một người con rời khỏi quê hương từ rất sớm. Phần lớn bối cảnh được thực hiện tại Việt Nam, góp phần tái hiện không gian văn hóa và những giá trị truyền thống.

Phim đang trong quá trình xin cấp giấy phép tại Việt Nam, dự kiến công chiếu vào tháng 9.

Ảnh, clip: HK, tư liệu